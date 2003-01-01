Тайка Вайтити напишет и поставит «Тора 4»

Тайка Вайтити вновь поработает с Marvel и снимет для студии «Тора 4». Вайтити также выступит сценаристом проекта, а Крис Хемсворт вернется в роли бога-громовержца.

В 2017 году Вайтити поставил третий фильм серии — «Тор: Рагнарек», который считает одним из самых удачных фильмов студии. Критики и зрители тепло приняли картину, где Тор в компании Халка повелительницей мертвых Хелой. При бюджете в 180 млн долларов мировая касса блокбастера составила 854 млн долларов.

В связи с тем, что Вайтити займется «Тором 4», студия Warner приостановила работу над экранизацией манги «Акира». Картина должна была выйти 21 мая 2021 года и Вайтити уже начал проводить пробы актеров.

Источники сообщают, что у «Акиры» были проблемы со сценарием, из-за чего несколько раз переносили старт съемок. В итоге рабочие графики двух проектов оказались слишком близко друг к другу и Warner решила бессрочно заморозить проект. Студия рассчитывает, что Вайтити сможет вернуться к экранизации манги после «Тора».

Кроме этого Вайтити работает над полнометражным мультфильмом «Флэш Гордон» — экранизацией одноименных фантастических комиксов. 18 октября выйдет новый режиссерский проект Вайтити — военная сатира «Кролик Джоджо», где он играет вымышленного Гитлера.

Источник: THR