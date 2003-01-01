«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино

2 часа назадОбсудить0

Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии. Режиссер ранее заявил, что планирует оставить кино после десятой картины, но фанаты нашли в его словах лазейку: что если речь идет только об оригинальных проектах?

«Если требовалось найти лазейку, то она у меня, наверное, есть, — говорит Тарантино. — Можно было сказать: э-э-э, ну‚ „Звездный путь“ не считается; я могу снять „Звездный путь“, но закончу, понятное дело, оригинальным фильмом».

«Только идея сделать 10 фильмов не в том, чтобы придумывать лазейки, — продолжает постановщик. — На самом деле мне кажется, если я решу сделать „Звездный путь“, то должен идти до конца. Это мой последний фильм. Не стоит в этом хитрить. Не уверен, сниму ли я его в итоге, но это может произойти».

В декабре 2017-го появилась информация, что Тарантино может заняться постановкой полнометражного «Звездного пути». Он обратился к Джей Джей Абрамсу и студии Paramount с идеей для нового фильма франшизы. С тех пор проект несколько раз давал о себе знать, но официально производство по-прежнему не запущено. В начале июня Тарантино заявил, что сценарий фильма уже готов и только ждет его правок.

По поводу завершения карьеры Тарантино ранее заявил, что он «отдал фильмам все что мог». «Я могу писать книги, начать работать над театральными постановками, не прекращать творчество», — сказал режиссер.

Российская премьера девятого фильма Тарантино «Однажды в… Голливуде» состоится 8 августа.

Источник: CinemaBlend

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