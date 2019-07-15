Остин Батлер сыграет Элвиса и еще 11 новостей дня

Оливер Джексон-Коэн вернется в продолжении сериала «Призраки дома на холме»

Второй сезон проекта «Призраки особняка Блай» — адаптация мистической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Действие разворачивается в поместье некоего состоятельного лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры. Он селит их в своей загородной усадьбе и нанимает для них молодую гувернантку. Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт. Молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы, которые пытаются добраться до детей. Но действительно ли в усадьбе завелись призраки или это всего лишь разыгралось воображение? Майк Флэнеган разрабатывает второй сезон сериала.

Источник: The Wrap

Остин Батлер сыграет Элвиса Пресли в фильме База Лурмана

Безымянный проект расскажет о ранних годах в жизни и карьере легендарного короля рок-н-ролла. Том Хэнкс появится в фильме в роли Полковника Тома Паркера, менеджера певца.

Источник: Deadline

Стартовали съемки «Человека-невидимки»

Режиссер картины Ли Уоннелл опубликовал в Twitter фотографию с хлопушкой проекта. «Посоветуете, чем заняться в Сиднее? Нет? Хорошо, тогда я просто сниму фильм. НАЧИНАЯ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ».

Проект основан на одноименном романе Герберта Уэллса, который рассказывает об ученом-медике и физике Гриффине, изобретателе аппарата, делающего человека невидимым. О сюжете нового фильма пока ничего не известно. Оливер Джексон-Коэн исполнит в картине главную роль.

Хироюки Санада и Крис Д’Елия снимутся в «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Действие фильма разворачивается в Лас-Вегасе, где произошло нашествие живых мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть там крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш.

Источник: THR

«Джек Ричер» станет сериалом Amazon

Ник Сантора напишет многосерийную экранизацию серии романов Ли Чайлда, главным героем которой выступает отставной военный детектив Джек Ричер. Нигде не задерживаясь, он путешествует по стране, используя свои навыки для решения разнообразных проблем. В 2012 году вышла экранизация «Джек Ричер» с Томом Крузом в главной роли.

Источник: Deadline

Карен Писториус снимется с Расселом Кроу в триллере «Неуравновешенный»

Актриса исполнит роль Рейчел, для которой обычная поездка обернулась настоящим кошмаром. Не поделив дорогу с другим водителем, она и не подозревает, что столкнулась с опасным психопатом (Кроу). Деррик Борте поставит фильм.

Источник: Deadline

Томас Леннон напишет для Quibi комедийный сериал Winos

Проект расскажет о бизнесмене, который после провала в Кремниевой долине переезжает в место по соседству, где планирует поднять на ноги виноградник и заняться производством вина. Однако работники виноградника не совсем готовы следовать указаниям нового босса. Леннон также исполнит в сериале главную роль.

Источник: Deadline

Мелисcа Бейност показала свой новый костюм в сериале «Супергёрл»

Новый костюм будет представлен в пятом сезоне сериала, который стартует 6 октября.

Люси Фрай присоединилась к актерскому составу триллера «Уолдо»

Сюжет фильма, основанного на романе Ховарда Гулда, вращается вокруг бывшего детектива полиции Лос-Анджелеса Чарли Уолдо, который оставил службу, поселился в лесах и ведет минималистичный образ жизни. Однако в какой-то момент он вынужден вернуться к работе, стать частным сыщиком и расследовать убийство супруги эксцентричной звезды. Тим Киркби занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Дэймон Уайанс-мл. и Венди Маклендон-Кови снимутся в комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»

В центре сюжета — подруги Барб и Звезда (Кристен Уиг и Энни Мумоло), приехавшие во флоридский городок Виста дель Мар. Они рассчитывали передохнуть и позагорать, но вместо этого их втянули в план по уничтожению всего местного населения. Режиссер — Джош Гринбаум.

Источник: Deadline

Джимми Фэллон и Стивен Колбер спели песню из «Бесконечной истории»

Ведущие спародировали сцену из третьего сезона сериала «Очень странные дела», где эту песню дуэтом исполняют Дастин и Сюзи.

Лакит Стэнфилд исполнит главную роль в фильме «Записки молодого черного шеф-повара» (Notes From a Young Black Chef)

Проект основан на мемуарах американского шеф-повара Кваме Онууачи, который рос в Бронксе с матерью-одиночкой и в 26 открыл свой первый ресторан. Рэнди МакКиннон напишет сценарий адаптации.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.