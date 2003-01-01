Представители киноиндустрии разработают правила для российского проката

Как рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, отечественные кинематографисты намерены взять на себя урегулирование всех вопросов, связанных с прокатом фильмов в российских кинотеатрах.

Согласно словам Ямпольской, планируется создать свод правил, которые будут использоваться при появлении конфликтов, связанных с прокатом. Предполагается, что продюсер Сергей Сельянов возглавит инициативную группу.

«Представители отрасли заверили нас, что собираются заниматься саморегулированием, то есть давать заранее приоритеты нескольким национальным фильмам, затем оставлять релизы там, где они должны быть, − сказала Ямпольская. − Дать возможность голливудским фильмам выходить в прокат в день мировой премьеры, чтобы не вызывать негативного общественного резонанса. Это все существует на уровне намерений, это все добровольная деятельность самого сообщества».

По словам Ямпольской, инициатива кинематографистов поможет решать спорные вопросы, например распределение нескольких релизов в прокате.

В последнее время в российской индустрии участились случаи, когда премьеру зарубежного проекта переносят на несколько дней, чтобы расчистить кинотеатры для российского фильма. Недавно это произошло с блокбастером «Мстители: Финал», который в России вышел на несколько дней позже остального мира.

Председатель комитета также добавила, что содержание фильма не может являться причиной для отказа в выдаче прокатного удостоверения, за исключением правил, предусмотренных в законе.

Источник: ТАСС

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