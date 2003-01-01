Бокс-офис России: «Паразиты» и Джармуш ставят рекорды

1. «Человек-паук: Вдали от дома» (2-я неделя), 203 млн рублей (-63%), 726 тысяч зрителей, 33 284 сеанса

Падение сборов на второй неделе у «Вдали от дома» чуть меньше, чем было у предыдущей части франшизы, «Возвращения домой». Тот фильм терял во второй уик-энд 69% стартовой кассы. Впрочем, новинка по всем показателям идет гораздо лучше предшественника. После 11 дней проката общий бокс-офис нового «Человека-паука» — 930 млн рублей. Это больше финальных сборов «Возвращения домой» (876 млн рублей). Понятно, что рубеж в 1 млрд рублей фильму покорится еще до наступления следующего уик-энда. Это будет седьмой фильм 2019 года, преодолевший эту гроссмейстерскую для блокбастера планку. И первый у Sony.

2. «Анна» (1-я неделя), 91 млн рублей, 313 тысяч зрителей, 22 075 сеансов

«Анна», с треском провалившаяся в Штатах, нашла благодарного зрителя в России. Боевик Люка Бессона стартовал у нас гораздо лучше прошлогоднего «Красного воробья» (73 млн рублей) и лишь немного уступил результату первого уик-энда «Взрывной блондинки» (93 млн рублей). Имя Бессона в нашей стране по-прежнему работает — достаточно вспомнить удивившие многих сборы «Люси» (753 млн рублей) и «Валериана и города тысячи планет» (794 млн рублей). В обоих случаях Россия входила в топ-5 зарубежных территорий, принесших фильму наибольшую кассу. Та же судьба, видимо, ждет и «Анну». Конечно, у нее изначально другая весовая категория (тут нет иностранных звезд, маркетинговый бюджет весьма ограничен), однако на фоне выступления фильма на других территориях российские сборы — бальзам на души менеджеров студии Europa Corp. Если сравнивать с другими проектами Бессона, то старт «Анны» ближе всего к «Малавите» (90 млн рублей с учетом СНГ). Той в итоге удалось увеличить сборы первого уик-энда более чем в два раза и закончить прокат, чуть-чуть не дотянув до 200 млн рублей (не хватило 200 тысяч). Удастся ли то же самое «Анне» — большой вопрос. Сарафан у проекта не самый восторженный. Да и аудитория у фетишистских экшенов, как показывает практика, заканчивается стремительно. Тот же «Красный воробей» во второй уик-энд потерял больше 70% стартовой кассы.

3. «Али, рули!» (1-я неделя), 28 млн рублей, 95 тысяч зрителей, 11 229 сеансов

Криминальная комедия, на которую студия Fox делал ставку этим летом, не оправдала ожиданий. В США причины провала видят в том, что продвижением проекта занимались уже толком ничем не мотивированные остатки маркетингового отдела Fox (новый владелец, студия Disney, по понятным причинам не слишком уверенно себя чувствует при работе с контентом, имеющим недетский рейтинг R). В России же они немного иные. Можно предположить, что широкую аудиторию отпугнул, так сказать, этнический компонент фильма, а также не самая очевидная в 2019-м году концепция «бадди-муви в стиле 1980-х». Универсальными же причинами низких сборов стали не самый выдающийся сценарий и довольно шаблонный сюжет. И если в США сборы фильма более или менее повторяют стартовый результат «Удачи Логана», то у нас «Али, рули!» собирает значительно меньше — 43 миллиона у «Логана» против 28 миллионов у «Али». Кроме того, именно у «Али, рули!» худший в топ-10 показатель средней посещаемости — всего 8 зрителей на одном сеансе. У «Человека-паука» — 21 зритель, у «Анны» — 14 зрителей.

4. «История игрушек 4» (4-я неделя), 27 млн рублей (-34%), 128 тысяч зрителей, 6785 сеансов

Мультфильм Pixar за четыре недели увеличил свой стартовый бокс-офис в 3,1 раза, с 138 млн рублей до 441 млн рублей. Вероятность преодоления фильмом отметки в 500 млн рублей немного возросла, хотя по-прежнему кажется невысокой. А вот финальные сборы «Тайны Коко» (486 млн рублей) у «Игрушек» еще есть шанс превысить.

5. «Проклятие Аннабель 3» (3-я неделя), 20 млн рублей (-64%), 77 тысяч зрителей, 4423 сеанса

Триквел хоррор-франшизы уже не так бодро обгоняет вторую часть. У той после трех недель проката было 317 млн рублей сборов, у «Аннабель 3» сейчас — 320 миллионов. Напомним, неделю назад разрыв между ними составлял 5 млн рублей. Впрочем, на фоне существенного падения сборов фильма в США столь ровное выступление нового пазла киновселенной «Заклятия» в нашей стране можно считать успехом.

6. «Мертвые не умирают» (1-я неделя), 19 млн рублей, 61 тысяча зрителей, 4158 сеансов

Зомби-комедия Джима Джармуша стартовала внушительнее, чем любой другой фильм режиссера, обойдя по сборам вампирский фильм «Выживут только любовники» (11 млн рублей с учетом СНГ). Впрочем, благодаря поддержке мейджора (фильм прокатывает Universal) сеансов у «Мертвых» было почти в два раза больше, чем у «Любовников» — 4158 против 2185. Так что говорить о том, что фильмы Джармуша расширили свою аудиторию в России, пока рано. Как и ожидалось, значительную часть кассы фильм собрал в Москве — на столицу пришлось больше 35% сборов.

7. «Собачья жизнь 2» (3-я неделя), 17 млн рублей (-46%), 71 тысяча зрителей, 3532 сеанса

Семейная мелодрама после трех недель проката собрала 163 млн рублей — это больше, чем итоговый бокс-офис «Пути домой» (151 млн рублей). Фильм, очевидно, страшно нравится целевой аудитории в нашей стране: у него прекрасный сарафан, оценка на КиноПоиске на момент написания этого текста составляла 8 баллов — это один из самых высоких показателей среди релизов 2019 года. «Собачья жизнь 2» захватила лидерство по сборам среди фильмов про домашних питомцев, если, конечно, не брать в расчет прошлогоднюю картину «Альфа», относящуюся совсем к другому жанру — историческому экшену.

8. «Тайная жизнь домашних животных 2» (7-я неделя), 15 млн рублей (-14%), 72 тысячи зрителей, 3274 сеанса

Касса мультфильма Illumination за 7 недель достигла 1,452 млрд рублей. Достижение мультфильмом рубежа в 1,5 млрд рублей все же кажется не слишком реалистичным, однако бодрая динамика этого долгожителя топ-10, безусловно, добавляет прокатчику оптимизма.

9. «Паразиты» (2-я неделя), 14 млн рублей (-16%), 43 тысячи зрителей, 1688 сеансов

Как и предсказывали аналитики, «Паразиты» стали сарафанным хитом, который на малом количестве сеансов в крупных городах (преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге) собирает аудиторию любителей арт-мейнстрима. После 11 дней проката в копилке фильма уже 40 млн рублей. Это делает черную комедию Пон Джун-хо самой кассовой корейской лентой в истории российского проката. Позади остались сборы корейско-американского экшена «Путь воина» (38 млн рублей с учетом СНГ). Одновременно «Паразиты» стали самым кассовым зарубежным фильмом дистрибьютора «ПРОвзгляд», оставив далеко позади сборы «Невидимого гостя» (17 млн рублей). Причем понятно, что эта картина нацелилась на работу на длинной дистанции, поэтому прогнозировать ее финальные сборы с высокой точностью мало кто возьмется. Пока видится, что результат будет в диапазоне от 65 до 70 млн рублей, но это кино еще способно удивить.

10. «Аладдин» (8-я неделя), 13 млн рублей (-6%), 51 тысяча зрителей, 2060 сеансов

Похоже, российской публике «Аладдин» видится идеальным семейным фильмом этого года. Музыкальная сказка Disney в прокате уже почти два месяца, на ее счету 1,187 млрд рублей. А посещаемость по-прежнему одна из самых высоких в топ-10 — 24 человека на одном сеансе. Лучше только у «Паразитов» (25 человек).

В ближайший уик-энд в прокат выйдет потенциально самый кассовый фильм этого лета — игровой ремейк мультфильма «Король Лев». На контрпрограммировании попытается сыграть хоррор «Солнцестояние» Ари Астера, режиссера прошлогодней «Реинкарнации». На узкую прослойку любителей артхауса будет работать «Соблазн», драма из каннского конкурса.