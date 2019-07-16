Фонд Романа Абрамовича поддержит экранизацию «Общаги-на-крови»

Негосударственная организация поддержки кино Романа Абрамовича «Кинопрайм» профинансирует производство трех проектов отечественных кинематографистов. Среди них — фильм Романа Васьянова «Тенерифе», основанный на книге Алексея Иванова «Общага-на-крови».

Роман Иванова — история жизни в отдельно взятом студенческом общежитии, где с друзьями и врагами живет студент по прозвищу Отличник. В этом закрытом мире происходит все то, из чего состоит человеческая жизнь: обитатели общаги пьют вино и пишут стихи, дерутся и играют на гитаре, враждуют с комендантшей Ольгой Ботовой и ее полууголовным мужем Ринатом, ненавидят и любят друг друга со всем максимализмом юности.

«Тенерифе» станет дебютом в режиссуре для Васьянова, который до этого работал оператором на фильмах «Отряд самоубийц», «Ярость», «Тройная граница» и «Одесса».

Кроме этого, «Кинопрайм» Абрамовича также поддержит фильмы «Молоко птицы» Евгения Марьяна и «Китобой» Филиппа Юрьева. Первая лента рассказывает о 16-летнем жителе Приднестровья Андриане, который за пять дней до Пасхи решает сбежать из родной деревни в Европу. Героем второй картины выступает 15-летний чукотский охотник Алексей, влюбившийся в сети в американку.

«Все три отобранных экспертным советом фильма, касаясь общечеловеческих проблем и смыслов, в первую очередь рассказывают о жизни и проблемах молодых людей», — рассказал председатель экспертного совета фонда «Кинопрайм» Павел Чухрай.

В начале года Роман Абрамович создал фонд «Кинопрайм», целью которого стала поддержка российского кино. Организацию возглавил бывший исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. Впоследствии стало известно, что на финансирование отечественных проектов в общей сложности будет выделено 6 млрд рублей: 1 миллиард в 2019 году, 2 миллиарда в 2020-м и 3 миллиарда — в 2021-м.

Источник: «Российская газета»