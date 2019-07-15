Линда Хэмилтон рассказала о причинах возвращения к «Терминатору»

В интервью Entertainment Weekly Линда Хэмилтон призналась, что не сразу согласилась вернуться к роли Сары Коннор в новом «Терминаторе». Несмотря на уговоры Джеймса Кэмерона, Хэмилтон все равно несколько недель думала, сможет ли она привнести в персонажа что-то новое.

«Настоящий подарок, что прошло столько времени, благодаря чему у меня появилось больше возможностей исследовать персонажа, — говорит Хэмилтон. — Сара Коннор все та же, но я хотела посмотреть, как разные события изменили ее, продвинули ее вперед. Было с чем поработать. Я не хотела просто перерабатывать старые идеи. Это женщина с новой миссией, новой историей, и мне хотелось посмотреть, что мы сможем с этим сделать».

Если не считать небольшое камео в фильме «Терминатор: Да придет спаситель», то последнее появление Хэмилтон в роли Коннор — «Терминатор 2» 1991 года. Согласившись вновь сыграть Сару Коннор, Хэмилтон быстро поняла, что сделать это не так уж и просто: «Я вам так скажу: это не как снова сесть на велосипед».

По словам Хэмилтон, прежде чем появиться на площадке, она год с лишним усиленно тренировалась, чтобы прийти в форму и набрать нужную для героини мышечную массу. Параллельно она пыталась разобраться в прошлом Сары, в том, как прошедшие 30 лет повлияли на нее.

«Когда мы начали снимать, я была готова», — призналась Хэмилтон.

«Она женщина без страны, — добавила Хэмилтон о Саре в новом фильме. — Из-за сторонних обстоятельств ее первая миссия изменилась, у нее больше нет команды — только жажда мести, из-за чего она очень одинока. Она все такая же неуправляемая, но без настоящей миссии она стала еще более непредсказуемой. По сути, ей очень сложно найти в себе человечность».

Действие нового фильма разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.

Источник: EW