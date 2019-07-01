Николай Костер-Вальдау ответил на критику восьмого сезона «Игры престолов»

Во время конвента, проходящего в Нэшвилле и посвященного «Игре престолов», Николая Костера-Вальдау спросили, как он относится к негативной реакции зрителей на восьмой сезон сериала. Актер признался, что не видит в этом ничего страшного. По его словам, это скорее дает понять, что людям не все равно.

«Это происходит каждый сезон, — заметил Костер-Вальдау. — Нам очень повезло стать частью сериала, который волнует людей настолько, что они расстраиваются, если все идет не так, как они хотели. Это невероятно, и мне понравилось, что была онлайн-петиция, требующая переписать сезон».

Финал «Игры престолов» разделил фанатов: многих не устроило, как Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс завершили историю борьбы за Железный трон. Зрители жаловались на плохой сценарий и постановку, на то, что многие важные сюжетные линии оказались проигнорированы. В итоге в сети даже появилась петиция, требующая от HBO полностью переснять восьмой сезон.

«Я лишь скажу, что просто глупо думать, что два создателя сериала не самые увлеченных своим делом человека. Глупо хоть на секунду предположить, что они не провели последние 10 лет, планируя, как все закончится, — продолжил актер. — И добавлю, что они тоже читают комментарии, даже когда вы сами по себе и пишете: „**** тупые сценаристы! ****“. Как и все, кто работал над „Игрой престолов“, тысячи людей, которые работали в поте лица, чтобы сделать лучший сериал, который могли».

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: Deadline