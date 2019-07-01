Брэд Питт и Эмма Стоун могут сняться в новом фильме Дэмьена Шазелла

Сегодня, 10:10Обсудить0

Несколько студий заинтересовались новым режиссерским проектом Дэмьена Шазелла «Вавилон» (Babylon), главные роли в котором могут исполнить Эмма Стоун и Брэд Питт. Шазелл написал сценарий картины, рассказывающей о раннем периоде в истории Голливуда.

Согласно источнику, «Вавилон» — драма об истории Голливуда, когда индустрия начала перестраиваться с немого кино на звуковое. Сюжет фильма не раскрывается, но известно, что вымышленные герои будут пересекаться с реальными личностями, а Шазелл намерен выпустить картину с рейтингом R.

Источник также отмечает, что главный претендент на «Вавилон» — студия Lionsgate, выпустившая «Ла-Ла-Ленд» Шазелла.

Сейчас Шазелл работает над сериалом Netflix «Водоворот».

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Трейлер фильма «King’s man: Начало»: О происхождении «Kingsman»

Вчера

Дэвид Финчер поставит фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»

11 июля

Джереми Реннер мог сняться в «Хеллбое» Гильермо дель Торо

4 июля

В «Возвращении Робокопа» Нила Бломкампа появится костюм из 1980-х

1 июля

Главное сегодня

Интервью

Алек Утгофф: «От „Чернобыля“ я отказался ради „Очень странных дел“»

Сегодня

«Эмми-2019»: Номинанты 71-й церемонии

57 минут назад

Кадр из сериала «Ведьмак»: Плотва во всей красе

час назад

Еще не конец: 10 сериалов, которые нужно было закончить раньше

Сегодня

«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино

2 часа назад
В предыдущих сериях

Подкаст3-й сезон «Очень странных дел»: Подростки против страшных монстров и «злых русских»

Вчера

Тест«Форрест Гамп» или статус для соцсетей?

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании