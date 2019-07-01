Брэд Питт и Эмма Стоун могут сняться в новом фильме Дэмьена Шазелла

Несколько студий заинтересовались новым режиссерским проектом Дэмьена Шазелла «Вавилон» (Babylon), главные роли в котором могут исполнить Эмма Стоун и Брэд Питт. Шазелл написал сценарий картины, рассказывающей о раннем периоде в истории Голливуда.

Согласно источнику, «Вавилон» — драма об истории Голливуда, когда индустрия начала перестраиваться с немого кино на звуковое. Сюжет фильма не раскрывается, но известно, что вымышленные герои будут пересекаться с реальными личностями, а Шазелл намерен выпустить картину с рейтингом R.

Источник также отмечает, что главный претендент на «Вавилон» — студия Lionsgate, выпустившая «Ла-Ла-Ленд» Шазелла.

Сейчас Шазелл работает над сериалом Netflix «Водоворот».

Источник: Deadline

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