Netflix вырезал сцену самоубийства из сериала «13 причин почему»

Стрим-сервис Netflix принял решение удалить из сериала «13 причин почему» сцену самоубийства. В одном из финальных моментов первого сезона героиня Кэтрин Лэнгфорд в ванной вскрывает себе вены лезвием. Позже тело девушки обнаруживает ее мать. Эпизод вызвал волну критики, и спустя два года компания решила его вырезать.

«Мы слышали от многих молодых людей, что „13 причин почему“ подтолкнул их начать разговор о таких сложных темах, как депрессия и суицид, и попытаться найти помощь. Иногда впервые, — говорится в заявлении Netflix. — Мы готовимся выпустить третий сезон позже этим летом и внимательно прислушиваемся к разговорам о сериале. Так что по совету медэкспертов, включая доктора Кристин Мотье, главного врача Американского фонда предотвращения самоубийств, мы вместе с создателем сериала Брайаном Йоркеем и продюсерами решили вырезать из первого сезона сцену, где Ханна кончает жизнь самоубийством».

«13 причин почему» рассказывает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться современным американским школьникам. В центре сюжета — Ханна Бейкер, тихая школьница, неожиданно для всех однажды покончившая жизнь самоубийством. После себя она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых указала 13 причин, подтолкнувших ее к суициду.

Некоторые эксперты считают, что откровенная демонстрация сцены самоубийства могла привести к появлению подражателей. Так, согласно одному исследованию, после премьеры сериала в марте 2017-го количество суицидов среди американских мальчиков в возрасте 10—17 лет выросло на 28%. Через девять месяцев после релиза в той же группе был зарегистрирован скачок в 195 смертей.

Источник: Deadline