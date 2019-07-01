Режиссер «Леди Бёрд» может поставить фильм о Барби

Сегодня, 08:40Обсудить0

Номинант на премию «Оскар» за фильм «Леди Бёрд» Грета Гервиг присматривается к режиссерскому креслу картины «Барби», основанной на серии популярных кукол. Гервиг пока официально не назначена постановщиком, но точно напишет сценарий проекта совместно с Ноа Баумбаком. Марго Робби исполнит в фильме главную роль.

Барби, также известная как Барбара Миллисент Робертс, была создана Рут и Эллиотом Хэндлер и впервые увидела свет в 1959 году. Впоследствии кукла стала чрезвычайно популярной, ее имя превратилось в бренд, и она продолжает оставаться одной из топовых игрушек.

Источники, знакомые с проектом, сравнивают его с фильмами «Всплеск», «Зачарованная» и «Большой». Главная героиня живет в волшебной стране Барбиленд, но позднее оказывается изгнанной оттуда из-за того, что кажется остальным гражданам недостаточно совершенной. Оказавшись в реальном мире, она вынуждена привыкать к новым правилам и свыкаться с необычным окружением. 

Фильм о Барби находится в разработке с 2014 года. Изначально главную роль в картине должна была сыграть Эми Шумер, но в итоге она отказалась от съемок из-за сложностей с рабочим графиком. Вместо Шумер в фильме планировала сняться Энн Хэтэуэй, но студия не смогла достигнуть договоренностей с актрисой.

За время существования проекта над сценарием успели поработать Шумер, Диабло Коуди, Ким Карамел, Берт В. Ройал, Хилари Уинстон, Дженни Бикс и Линдси Бир.

Источник: Deadline

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