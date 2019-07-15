Стартовали съемки «Тихого места 2»

Сегодня, 17:52Обсудить0

Джон Красински объявил о начале съемочного процесса триллера «Тихое место 2» и опубликовал в Twitter хлопушку проекта. Красински написал сценарий продолжения и занимает режиссерское кресло второго фильма.

Съемки фильма пройдут на севере штата Нью-Йорк, в районе города Буффало. Местные новости уже нашли место съемок, а жители поймали на площадке и самого Красински.

«Тихое место» рассказывает о мире, где за людьми и животными охотятся смертоносные хищники из космоса, ориентирующиеся по звуку. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью, когда малейший звук может принести смерть. Картина Красински показала в прокате отличный результат — касса в 340 млн долларов при бюджете в 17 млн долларов. В итоге студия Paramount быстро запустила в работу продолжение.

Сюжет сиквела не раскрывается. Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп вернутся во втором фильме в знакомых ролях. К актерскому составу также присоединились Киллиан Мёрфи и Брайан Тайри Генри, но кого они сыграют, не уточняется.

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