Режиссер «Солнцестояния» хочет снять комедию и еще 14 новостей выходных

Оливер Джексон-Коэн исполнит главную роль в «Человеке-невидимке»

Основанный на романе Герберта Уэллса «Человек-невидимка» повествует об английском ученом-медике и физике Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым. Произведение неоднократно экранизировали. О сюжете нового фильма пока ничего не известно. Ли Уоннелл напишет сценарий и поставит ремейк.

Источник: Deadline

Кэтрин Уотерстон снимется с Джудом Лоу в сериале «Третий день»

В центре сюжета — Сэм, которого странные силы тянут к загадочному острову неподалеку от побережья Британии. Там он оказывается втянут в жизнь местных обитателей. Отрезанные от остального мира, они живут согласно собственным ритуалам, которые заставляют героя снова вспомнить о травме из глубокого прошлого. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, Сэм понимает, что его жизнь находится под угрозой.

Источник: Deadline

Грег Руссо напишет экранизацию видеоигры «Space Invaders»

«Space Invaders» — классическая аркадная игра, впервые увидевшая свет в 1978 году. Игрок с помощью передвижного орудия защищает Землю от нашествия инопланетян, которые медленно спускаются по экрану сверху вниз, постепенно ускоряясь. Руссо напишет на этой основе масштабный фильм об инопланетном вторжении.

Источник: Deadline

Фото со съемок новых «Охотников за привидениями»

Джейсон Райтман поделился в Twitter фото с основным актерским составом картины (Кэрри Кун, Финн Вулфард и Маккенна Грейс). Звезды оригинальной картины Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Энни Поттс и Сигурни Уивер вернутся в новом фильме в знакомых ролях. Райтман занимает режиссерское кресло проекта.

Ая Кэш может сняться во втором сезоне «Пацанов»

Действие проекта разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Для контроля за супергероями ЦРУ создает специальный отряд, неофициально известный как «Пацаны». Кэш может сыграть во втором сезоне женскую версию персонажа по имени Штормфронт — расиста и выходца из гитлерюгенда, наделенного огромной силой. Премьера сериала состоится 26 июля.

Источник: Deadline

Кайл Борнхаймер и Джессика Ст. Клэр присоединились к актерскому составу сериала «5-я авеню»

Действие проекта разворачивается в будущем, где главным туристическим направлением стали космос и наша Солнечная система. Один из пассажиров — начинающий комик, которому предоставляется шанс показать всем, что он «самый смешной человек во Вселенной». Он отправляется в восьминедельный полет на борту роскошного космического лайнера «Галактика Джадда», хотя и понимает, что совершенно не готов к длительному путешествию. Борнхаймер и Ст. Клэр сыграют супругов, рассчитывающих починить в отдыхе расшатавшийся брак.

Источник: Deadline

Кадр из ремейка мюзикла «Вестсайдская история»

«Вестсайдская история» — вариация истории «Ромео и Джульетты». Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х и рассказывает о конфликте между двумя уличными бандами — «Ракетами» (потомками белых эмигрантов) и «Акулами» (пуэрториканцами). Главный герой, бывший член «Ракет» Тони, влюбляется в Марию, сестру Бернардо, лидера «Акул». Режиссер — Стивен Спилберг.

Колин О’Донохью заменил Джозефа Демпси в сериале «Парни что надо»

Проект расскажет о жизни летчика-испытателя Джона Гленна, который в составе экипажа «Меркурий 7» стал одним из первых астронавтов США, совершивших орбитальный космический полет. Создатели сериала планируют показать, как проходила подготовка к полету и как слава, долгое время окружавшая Гленна, сказалась на нем и его семье.

Источник: Deadline

Ари Астер может в будущем поставить комедию или мелодраму

«Моим следующим фильмом будет либо кошмарная комедия, либо большая болезненная домашняя мелодрама, — рассказал режиссер «Солнцестояния». — Нужно сделать несколько фильмов, прежде чем вернуться, но я люблю хорроры и уверен, что обязательно к ним вернусь».

«Солнцестояние» с 18 июля в российском прокате.

Даг Лайман снимет для Quibi сериал «Безумно талантливые» (Crazy Talanted)

В центре сюжета — команда супергероев, которые должны спасти мир от очередной угрозы — инопланетного оружия, способного в неправильных руках уничтожить жизнь на Земле. По крайней мере так им рассказывают. На самом деле они пациенты психиатрической лечебницы, которых харизматичный лидер убедил, что их дефекты — экстраординарные таланты. Майкл Карноу напишет сценарий.

Источник: Deadline

Александр Петров надеется, что «Текст» выдвинут на соискание премии «Оскар»

«Фильм „Текст“ выйдет осенью этого года. Я очень надеюсь, что он будет представлять Россию на „Оскаре“, мне так кажется, — говорит актер. — Столько сил было положено, невероятный материал, который написал Митя Глуховский, и я буду принимать в нем участие. Когда я только прочитал эту книгу, я понял, что рано или поздно будет фильм, и я там приму участие, и так и получилось».

Источник: ТАСС

Фото со съемок боевика «Форсаж 9»

Создатели нового «Форсажа» отметили день рождения Мишель Родригес групповым фото в официальном Instagram-аккаунте франшизы. Кроме ветеранов серии, на фото представлены и новички Джон Сина и Анна Савай.

Третий и заключительный сезон сериала «Двойка» выйдет 9 сентября

Проект исследует беспорядочный мир секс-индустрии 1970—1980х годов, процветавшей в самом сердце Манхэттена, пока появление СПИДа, распространение наркотиков и обновление рынка недвижимости не положили конец этому безумию.

Источник: Deadline

Независимый комикс «Fabulous Furry Freak Brothers» станет основой для мультсериала

Оригинал был впервые опубликован в 1968 году. В центре сюжета — три брата и их кот, живущие в Сан-Франциско в постоянных поисках свежей порции кайфа. Расслабленное состояние лишь изредка нарушается приступами паранойи и выбросами неконтролируемой энергии после употребления определенных препаратов. Адам Дивайн и Блейк Андерсон озвучат в мультсериале главные роли.

Источник: Deadline

Тизер фильма «Охота»

Картина расскажет о группе миллиардеров, которые собираются в отдаленном особняке, чтобы поохотиться на людей. Но одна из жертв, Кристал, быстро берет контроль над охотой, убивая одного охотника за другим. Она рассчитывает добраться до женщины, которая скрывается в центре всей операции.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.