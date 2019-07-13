Студия Warner осталась недовольна «Хищными птицами»

По информации редактора сайта ScreenRant Стивена М. Колбера, внутри студии Warner зарождается неуверенность относительно фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли. По его словам, зрители хорошо приняли проект на тест-просмотрах, но внутренние показы разочаровали руководство студии.

На данный момент сложно сказать, к чему может привести недовольство Warner. Есть вероятность, что повторится ситуация с «Лигой справедливости» и «Отрядом самоубийц», когда студия вмешалась в производство, в результате чего пострадало качество финального продукта. Есть надежда, что проект сможет отстоять Робби, звезда и продюсер фильма.

Сюжет картины не раскрывается. Известно, что авторы проекта возьмут за основу концепцию оригинального комикса DC, где несколько супергероинь собираются в команду для борьбы с преступностью. В данном случае центральным персонажем экранизации станет Харли Квинн, вместе с которой на экране появятся Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Вместе они выступят против криминального босса и бэтменовского злодея Черная Маска, также известного как Роман Сайонис (Юэн МакГрегор).

Согласно источникам, «Хищные птицы» по количеству крови и уровню жестокости могут посоревноваться с фильмами Квентина Тарантино. Сама Робби считает, что фильм выйдет со взрослым рейтингом R.