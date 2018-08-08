Американский бокс-офис: В чем «Прощание» превзошло «Мстители: Финал»?

1. «Человек-паук: Вдали от дома» (2-я неделя), 45,3 млн долларов (-51,1%), 4634 кинотеатра

Красивая арифметика: за 28 недель этого года в половине случаев (14 недель) первое место по американским сборам занимал супергеройский фильм, а из этого числа тоже в половину (7 недель) первое место было у супергероев Marvel. И вот опять: Спайдермен на каникулах легко взял первую строчку вторые выходные подряд. Впрочем, новых конкурентов у него и не было.

Человек-паук потерял половину от сборов предыдущего уик-энда, но сложно сказать, о чем говорит этот показатель в этом конкретном случае. У предыдущего фильма, «Возвращения домой», во второй уик-энд было примерно такое же падение, но «Вдали от дома» вышел в прокат во вторник, а не в пятницу, и это путает статистику.

Зато уже можно точно сказать, что первый выход Холланда-Спайдермена окажется успешнее, чем любой из фильмов с Эндрю Гарфилдом. По сборам в Америке «Вдали от дома» уже на пятом месте в истории франшизы и, скорее всего, догонит «Возвращение домой». А по прибыли за границей новый фильм уже опередил все предыдущие. 572 миллиона — это даже больше, чем было у «Человека-паука 3».

2. «История игрушек 4» (4-я неделя), 20,7 млн долларов (-39%), 4210 кинотеатров (-330)

Стабильность в десятке поддерживает и мультфильм Pixar — неделю назад он тоже был на втором месте. На четвертой неделе проката у «Истории игрушек» 346 миллионов сборов в США и Канаде.

3. «Капкан» (1-я неделя), 12 млн долларов, 3170 кинотеатров

Из двух новинок недели более успешным оказался триллер студии Paramount, но и он начал прокат без особого успеха. На постере «Капкана» нет людей, зато присутствуют аллигаторы, и это неудивительно: главные роли играют Кая Скоделарио и Барри Пеппер, которых большими звездами не назовешь, а вот крокодилы действительно занимают в фильме центральное место. Фильм французского хоррормейкера Александра Ажа сделан в жанре «кино о чудовищах», классическом для категории Б. Отец и дочь спасаются от голодных зверей после катастрофического урагана во Флориде — этим содержание картины исчерпывается, и этого достаточно для 12 миллионов сборов. Но не более того.

«Капкану» не суждено было стать акулой «Мег». Прошлогодний фильм стоил в 10 раз дороже, а кроме морского зверя, там был еще и Джейсон Стэйтем, да и рекламная кампания у «Монстра глубины» была внушительной. Paramount не стала разоряться на раскрутку и выпустила всего один трейлер. Отсюда и невысокий результат. Но для фильма, который стоил всего 13,5 миллиона, такого уровня сборов хватит, чтобы выйти на чистую прибыль. Тем более что «Капкан» в целом нравится зрителям (оценка B на CinemaScore) и даже критикам, из которых 88%, согласно Rotten Tomatoes, оценили фильм положительно. Впрочем, надо иметь в виду, что рецензии написали только те авторы, которые сами очень этого хотели. Из-за того, что обычно критики плохо реагируют на этот жанр, пресс-показы «Капкана» не проводились.

4. «Али, рули!» (1-я неделя), 8 млн долларов, 3050 кинотеатров

Фильм с Кумэйлом Нанджиани и Дэйвом Батистой выступил довольно скверно. Это взрослая (рейтинг R) комедия, выпущенная студией Disney. Обычно «мышиная корпорация» не работает с таким материалом (слишком большой риск), но «Али» достался ей в пакете компании Fox. Disney явно не относится к фильму как к своему собственному, отсюда и вялая рекламная кампания, и закономерная неудача в бокс-офисе.

Судьбе «Али», конечно, повредил и тот простой факт, что этот фильм не шедевр. На Rotten Tomatoes у него всего лишь 46%. С другой стороны, комедиям это мешает далеко не всегда.

5. Yesterday (3-я неделя), 6,8 млн долларов (-32,9%), 2755 кинотеатров (+141)

Еще одна хорошая неделя у британского ромкома с песнями The Beatles, который в третий уик-энд даже расширил прокат. После 17 дней в американских кинотеатрах билетов на Yesterday продано на 48 миллионов.

6. «Аладдин» (8-я неделя), 5,9 млн долларов (-21,9%), 2557 кинотеатров (-201)

Меньше всего сборов в первой десятке потерял «Аладдин». Благодаря своей поразительной стабильности фильм Гая Ричи на следующей неделе обгонит «Алису в Стране чудес» Тима Бёртона — до нее осталось меньше 3 миллионов. Сейчас у «Аладдина» 331 млн долларов. А в мире почти миллиард. Али, рули!

7. «Проклятие Аннабель 3» (3-я неделя), 5,6 млн долларов (-41,3%), 3209 кинотеатров (-41,3%)

«Аннабель 3» продолжает ожидаемое снижение на дно рейтинга. Сейчас у страшной куклы 60 миллионов. При этом она лучше продается за границей, чем большинство хорроров. Еще 112 миллионов фильм собрал за пределами США и Канады.

8. «Солнцестояние» (2-я неделя), 3,6 млн долларов (-45,9%), 2707 кинотеатров

Амбициозный хоррор Ари Астера — во многом противоположность «Аннабель 3» (которая сделана, очевидно, из сугубо меркантильных соображений). За 10 дней проката фильм заработал всего 18 миллионов.

9. «Тайная жизнь домашних животных 2» (6-я неделя), 3,1 млн долларов (-33,7%), 2320 кинотеатров (-526)

Коты и собаки продержались в топе полтора месяца, и за это время американцы заплатили им 147 млн долларов. За границей цифры очень похожие (151 миллион).

10. «Люди в черном: Интернэшнл» (5-я неделя), 2,2 млн долларов (-41,4%), 1612 кинотеатров (-1104)

«Люди в черном» каждую неделю теряют по тысяче кинотеатров и к следующим выходным лишатся места в первой десятке. При бюджете в 110 млн долларов «Интернэшнл» за пять недель смог собрать в Америке всего 76 миллионов.

В ограниченном прокате сенсацию произвело «Прощание», фильм Лулу Ван о большой китайской семье из Бруклина. Картина вышла в четырех кинотеатрах и с каждого собрала в среднем 87 833 доллара. Это самая высокая в этом году наработка на копию, такого не было даже у «Мстители: Финал» (76 601 доллар).

Хедлайнером будущих выходных станет «Король Лев». Он уже заработал 54,7 миллиона в кинотеатрах Китая, а на этой неделе выйдет в США и Канаде, а также во всех остальных странах.