Вуди Харрельсон на теннисном матче покорил интернет

На Уимблдонском турнире по теннису в мужском парном разряде внимание зрителей и комментаторов привлек один из звездных гостей соревнования — Вуди Харрельсон. Один оператор поймал момент, как актер реагирует на травму ниже пояса, которую получил французский теннисист Николя Маю.

Харрельсон, предположительно, что-то принял перед матчем, а на всем протяжении игры наслаждался вином. В результате он порой плохо представлял, где находится. В какой-то момент он оставил свое место и не смог вернуться, потягивая вино из-за спины охранника.

В итоге его пропустили, и Харрельсон вернулся на место, попутно где-то разжившись новой шляпой.

Дальше Харрельсон постепенно начал терять связь с реальностью.

Комментаторы также внимательно следили за деятельностью Харрельсона и периодически интересовались, надо ли принести актеру очередной бокал вина.

«Самая смешная часть матча — комментаторы, которые следили, сколько бокалов вина выпил Вуди Харрельсон (и показывали его на трибунах каждый раз, когда он выпивал).

«Я не смотрю теннис, но я смотрю на Вуди Харрельсона, который смотрит теннис».

«Я начал смотреть Уимблдон с раннего утра и все еще смотрю на Вуди Харрельсона».

24 октября российские зрители смогут увидеть Харрельсона в продолжении зомби-комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2». 28 ноября он появится на экранах кинотеатров в военной картине Роланда Эммериха «Мидуэй».

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