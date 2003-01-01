Александр Сокуров закрыл фонд поддержки кинематографа «Пример интонации»

Режиссер Александр Сокуров принял решение о прекращении работы некоммерческой организации «Пример интонации», целью которой была поддержка молодых кинематографистов. По словам Сокурова, фонд закрывается в связи с «общими внешними обстоятельствами, недружелюбностью и агрессивностью по отношению ко мне Министерства культуры РФ».

«Мы больше не можем в таких условиях существовать», — приводит слова режиссера «Интерфакс».

«Честно говоря, я абсолютно не знаю. Пока не слышала, что Сокуров закрывает свой фонд, — прокомментировала ситуацию глава департамента кинематографии Ольга Любимова. — В свое время действительно у нас была оказана поддержка нескольким проектам фонда, но причины, почему сейчас закрывается фонд, я, к сожалению, сейчас сказать не могу. У нас не было никаких контактов, я даже не могу представить себе повод. И влиять на открытие или закрытие фонда, конечно, Минкультуры не может».

«Пример интонации» начал свою работу в 2013 году и за это время успел выпустить нескольких молодых российских режиссеров. Среди них и Кантемир Балагов, лауреат Каннского кинофестиваля, постановщик «Дылды».

В декабре 2018-го полиция и ФСБ провели проверку «Примера интонации». Сообщалось, что фонд причастен к хищению субсидий и подлогу финансовых документов о понесенных затратах. Сам Сокуров считает, что фонд привлек внимание органов в 2016 году после его вопроса президенту Владимиру Путину о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме.

Источник: «Интерфакс»