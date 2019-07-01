Второй сезон «Большой маленькой лжи» перемонтировали незадолго до релиза

Согласно информации IndieWire, продюсеры сериала «Большая маленькая ложь» значительно переработали материал, отснятый для второго сезона режиссером Андреа Арнольд. При этом сама Арнольд, соглашаясь на проект, не знала, что в будущем ее работа может быть подвергнута изменениям.

Арнольд, трехкратный лауреат Каннского кинофестиваля, зимой 2017-го заняла режиссерское кресло продолжения сериала «Большая маленькая ложь», заменив на этом посту Жан-Марка Валле. Тот остался с проектом в качестве исполнительного продюсера и переключился на «Острые предметы».

9 июня успешно стартовал второй сезон «Большой маленькой лжи», но уже через месяц, 12 июля, на сайте IndieWire появился материал о закулисных проблемах сериала. Согласно источнику, после того как Арнольд закончила работу, отснятый материал передали шоураннеру Дэвиду Э. Келли, который вместе с Валле принялся подгонять его под стандарты первого сезона.

Арнольд дали полную творческую свободу, но не предупредили, что в будущем материал могут изменить. По данным источника, она работала над сериалом без так называемой библии стиля — сборника всего, что связано с проектом, помогающего разным съемочным группам придерживаться целостности между сезонами. Во время съемок Арнольд использовала собственную команду, а звезды и исполнительные продюсеры сериала Риз Уизерспун и Николь Кидман были довольны.

В итоге готовый материал не устроил Келли. Начался перемонтаж, а на февраль 2019-го было назначено 17 дней досъемок. Из-за правил Гильдии режиссеров Арнольд должна была лично присутствовать на площадке и смотреть, как Валле переснимает сериал, чтобы в итоге тот практически ничем не отличался от первого сезона.

«Без Андреа Арнольд не появился бы второй сезон сериала „Большая маленькая ложь“, — говорится в официальном заявлении канала HBO о проблемах на производстве. — Мы в HBO и продюсеры чрезвычайно довольны ее работой. Как и с любым телевизионным проектом, исполнительные продюсеры совместно работают над сериалом, и нам кажется, что финальный продукт говорит сам за себя».

Источники Deadline, в свою очередь, уточняют, что Арнольд не обещали полного контроля над производством, а в ее контракте не был прописал пункт на право финального монтажа.

Источник: IndieWire