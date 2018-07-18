Скарлетт Йоханссон разъяснила свои слова о влиянии политкорректности на искусство

13 июля Daily Mail опубликовала выдержку из интервью Скарлетт Йоханссон изданию As If, где актриса говорит, что современная политкорректность ограничивает искусство. Ее слова вызвали волну критики в сети, и на следующий день Йоханссон выступила с заявлением: фрагмент вырван из контекста и специально оформлен так, чтобы вызвать реакцию.

«Недавно опубликованное интервью было переделано под кликбейт и всецело вырвано из контекста, — говорится в заявлении актрисы. — Вопрос, на который я отвечала в беседе с современным художником Дэвидом Салле, был о противостоянии между политкорректностью и искусством».

В оригинальном фрагменте интервью As If Йоханссон говорит: «Знаете, как актриса, я должна иметь возможность сыграть любого человека, любое дерево, любое животное, потому что такова моя работа и требования моей работы. Мне кажется, что сейчас в моем деле появился тренд, и это оправдано разными социальными причинами. Тем не менее бывают моменты, когда становится неприятно из-за того, как это влияет на искусство, потому что искусство должно быть свободно от ограничений».

За последние годы Йоханссон дважды оказывалась в центре внимания из-за кастинга. В 2016 году ее взяли на главную роль в игровой ремейк аниме «Призрак в доспехах». Тогда фанатов оригинала не устроило, что на роль Мотоко Кусанаги не взяли японскую актрису.

Летом 2018-го она получила роль в новом проекте Руперта Сандерса Rub & Tug. Йоханссон должна была сыграть Данте Текса Гилла — гангстера-трансгендера, действовавшего в Питтсбурге 1970-х. Назначение Йоханссон вызвало шквал возмущения в соцсетях, и в итоге актриса отказалась от роли.

«Лично мне кажется, что в идеальном мире у любого актера должна быть возможность сыграть кого угодно, и искусство в любых проявлениях должно быть свободно от политкорректности, — продолжает Йоханссон в заявлении. — Именно это я и хотела сказать, хотя это и не было понятно».

По словам Йоханссон, она прекрасно понимает: Голливуд продолжает отдавать предпочтение белым цисгендерным актерам вроде нее самой, и далеко не у всех в индустрии есть одинаковый доступ к ролям.

Источник: Variety