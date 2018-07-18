Скарлетт Йоханссон разъяснила свои слова о влиянии политкорректности на искусство

час назадОбсудить0

13 июля Daily Mail опубликовала выдержку из интервью Скарлетт Йоханссон изданию As If, где актриса говорит, что современная политкорректность ограничивает искусство. Ее слова вызвали волну критики в сети, и на следующий день Йоханссон выступила с заявлением: фрагмент вырван из контекста и специально оформлен так, чтобы вызвать реакцию.

«Недавно опубликованное интервью было переделано под кликбейт и всецело вырвано из контекста, — говорится в заявлении актрисы. — Вопрос, на который я отвечала в беседе с современным художником Дэвидом Салле, был о противостоянии между политкорректностью и искусством».

В оригинальном фрагменте интервью As If Йоханссон говорит: «Знаете, как актриса, я должна иметь возможность сыграть любого человека, любое дерево, любое животное, потому что такова моя работа и требования моей работы. Мне кажется, что сейчас в моем деле появился тренд, и это оправдано разными социальными причинами. Тем не менее бывают моменты, когда становится неприятно из-за того, как это влияет на искусство, потому что искусство должно быть свободно от ограничений».

За последние годы Йоханссон дважды оказывалась в центре внимания из-за кастинга. В 2016 году ее взяли на главную роль в игровой ремейк аниме «Призрак в доспехах». Тогда фанатов оригинала не устроило, что на роль Мотоко Кусанаги не взяли японскую актрису.

Летом 2018-го она получила роль в новом проекте Руперта Сандерса Rub & Tug. Йоханссон должна была сыграть Данте Текса Гилла — гангстера-трансгендера, действовавшего в Питтсбурге 1970-х. Назначение Йоханссон вызвало шквал возмущения в соцсетях, и в итоге актриса отказалась от роли.

«Лично мне кажется, что в идеальном мире у любого актера должна быть возможность сыграть кого угодно, и искусство в любых проявлениях должно быть свободно от политкорректности, — продолжает Йоханссон в заявлении. — Именно это я и хотела сказать, хотя это и не было понятно».

По словам Йоханссон, она прекрасно понимает: Голливуд продолжает отдавать предпочтение белым цисгендерным актерам вроде нее самой, и далеко не у всех в индустрии есть одинаковый доступ к ролям.

Источник: Variety

Смотрите также

«Оскар» умрет, а звезды погаснут: Братья Руссо, Джей Джей Абрамс и другие — о будущем кино

6 июля

Побудь в чужой шкуре: Как заклеймили Скарлетт Йоханссон и Дуэйна Джонсона

18 июля 2018

Игровой ремейк «Мулан» раскритиковали за исторические неточности

12 июля

Тим Миллер рассказал о героине Маккензи Дэвис в новом «Терминаторе»

11 июля

Главное сегодня

Скарлетт Йоханссон разъяснила свои слова о влиянии политкорректности на искусство

час назад

Лашана Линч сыграет в «Бонде 25» нового агента 007

Сегодня, 08:36
Культовые сериалы

Много смеха из ничего: Как «Сайнфелд» изменил все законы ситкома

Вчера
Выбор редакции

14 лучших фильмов первой половины 2019 года

12 июля

От кроссовок до головы Дастина: Что выпустили к 3-му сезону «Очень странных дел»

13 июля
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Дылда», «БИХЭППИ» и «Шучу»

13 июля

Стала известна дата релиза второго сезона «Охотника за разумом»

12 июля
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании