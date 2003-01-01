Лашана Линч сыграет в «Бонде 25» нового агента 007

Как сообщают источники, Лашана Линч временно заменит Джеймса Бонда на посту агента 007. Согласно инсайдеру, пока Бонд отдыхает на Ямайке, MI6 выдало знаменитое кодовое имя новому оперативнику. При этом не уточняется, что героиня Линч в будущем станет центральным персонажем франшизы.

В 25-м фильме Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью, женщинами и солнцем на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею.

«Бонда, разумеется, привлекает женщина 007, и он использует свои привычные уловки по соблазнению, — говорит инсайдер. — Но он в растерянности, когда они не срабатывают с этой умной, молодой темнокожей женщиной, которая просто закатывает от него глаза и не собирается прыгать к нему в постель. Ну, точно не в начале».

«Это современный „Бонд“, который понравится молодому зрителю, но при этом он придерживается всего, чего ждут от фильмов о Бонде, — добавил источник. — Там шикарные сцены с погонями и драками, Бонд по-прежнему Бонд, но он должен научиться жить в мире #MeToo».

Источник: DailyMail

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