8 лучших трейлеров недели: Джуди, Мулан и сакральные игры

«Джуди»

В последнее время на экраны зачастили музыкальные байопики о знаменитых исполнителях. Создатели этой картины решили рассказать о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Рене Зеллвегер, судя по всему, растворилась в роли и нацелилась на «Оскар».

«Иные»

Сюжет фильма напоминает доведенных до безумия «Людей Икс»: в мире существует группа людей, наделенных странными и необъяснимыми способностями. Их боятся и всячески истребляют. К ним принадлежит и Эмиль Хирш, который намерен во что бы то ни стало сохранить жизнь дочери.

«Малефисента: Владычица тьмы»

Анджелина Джоли возвращается в роли крылатой и рогатой феи, которая на самом не такая уж и злая. Она, конечно, мечет зеленый огонь, зловеще смеется и носит все черное, но на самом деле лишь мечтает о счастье для своей приемной дочери Авроры. Отсюда и конфликт с королевой Ингрид, которая сама хочет контролировать принцессу.

«Мулан»

Игровой ремейк, который не намерен следовать по проторенной дорожке мультфильма. Вместо песен тут инструментальные произведения, говорливого дракончика заменил величественный феникс, а яркие краски — летающие китайцы. Тем менее картина явно только выигрывает от того, что не пытается слепо копировать мультфильм.

«Наследники», второй сезон

Продолжение популярного драматического сериала о медиамагнате Логане Рое и его семействе. Во втором сезоне они должны отстоять свою империю, пока тайны прошлого рискуют разрушить все до основания.

«Ода радости»

Очаровательная романтическая комедия, где Мартин Фриман играет нарколептика, теряющего сознание при сильных эмоциях, в основном от счастья. Проблема в том, что он влюблен в яркую и энергичную героиню Морены Баккарин, из-за которой у него в прямом смысле земля уходит из-под ног.

«Сакральные игры», второй сезон

Продолжение первого оригинального сериала Netflix, снятого для Индии. Мумбаи все еще не спасен, и принципиальный полицейский-сикх снова будет разгадывать загадки, которые после вроде бы собственной гибели оставил печально известный преступник, вдобавок возомнивший себя богом. Благодаря крепкой литературной основе и популярным артистам телешоу полюбилось не только целевой аудитории, но и зрителям по всему миру.

«Ужасы нашего городка»

Потенциальный хит жанровых кинофестивалей об ужасах одноэтажной Америки. Обычный подросток из пригорода, немного страдающий от переходного возраста и развода родителей, любит подглядывать за соседями. Но однажды парень выясняет, что есть в мире вещи пострашнее разлада в семье: оказывается, что в доме напротив поселилось древнее лесное зло.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.