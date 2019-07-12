Экранизация игры «Mortal Kombat» выйдет с рейтингом R

Сегодня, 16:20Обсудить0

Грег Руссо, автор сценария адаптации видеоигры «Mortal Kombat», подтвердил в Twitter, что у фильма будет взрослый рейтинг R. Руссо также добавил, что создатели картины планируют впервые показать на экране fatalities — жестокие добивания, которыми известна игровая серия. «Я не скажу, какие именно, — добавил сценарист. — Вам придется дождаться фильма и увидеть самим!»

«Mortal Kombat» — серия видеоигр в жанре «файтинг», известная в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Неотъемлемым элементом игры были добивания: поверженного врага можно было разорвать на части, вырвать позвоночник, разрезать пополам или просто взорвать. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр.

Сейчас идет подбор актеров экранизации. 10 июля стало известно, что Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит в фильме роль Саб-Зиро. Другие имена пока не названы. Саймон Маккуойд занимает режиссерское кресло картины.

Сюжет фильма не раскрывается. Известно, что авторы намерены проигнорировать прошлые экранизации и сделать перезапуск с оригинальной историей в мире «Mortal Kombat».

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