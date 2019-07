Ремейк мультсериала «Флинтстоуны» и еще 14 новостей дня

Клифтон Коллинз-мл. присоединился к актерскому составу черной комедии «Последние новости округа Юба»

Главную роль в фильме исполнит Эллисон Дженни. По сюжету ее героиня обнаруживает мужа в постели с другой, что приводит к его смерти от сердечного приступа. Она прячет тело и говорит всем, что он пропал без вести. Теперь все хотят помочь ей, пока она наслаждается статусом звезды. Однако со временем скрывать правду становится все труднее, особенно когда вокруг крутятся пытливая журналистка и решительно настроенная детектив местной полиции. Тейт Тейлор поставит картину.

Источник: Deadline

Вуди Харрельсон снимется с Мэри Элизабет Уинстэд в экшен-триллере «Кейт»

Сюжет вращается вокруг оперативницы Кейт, отравленной сильным ядом. У нее есть менее 24 часов, чтобы разобраться со своими врагами и попутно найти неожиданную связь с дочкой одной из своих прошлых жертв. Седрик Николя-Троян занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Элизабет Бэнкс спродюсирует ремейк мультсериала «Флинтстоуны»

Оригинальный проект выходил с 1960-го по 1966-й и рассказывал о жизни обычной семьи в каменном веке. Несмотря на допотопность окружающего мира, главный герой Фред Флинтстоун и его друзья наслаждаются всеми привычными благами цивилизации — от посудомойки и пылесоса до телевидения и боулинга.

Источник: Variety

Рик Фамуйива может поставить спин-офф «Звездных войн» — «Кассиан Андор»

Героем сериала станет капитан разведки Альянса Кассиан Андор, действовавший на подконтрольных Империи территориях. Он специализировался на шпионаже и саботаже, но иногда не брезговал и убийством ради достижения поставленной цели. Андор дебютировал в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории», где он вошел в состав специального отряда, призванного похитить планы «Звезды смерти», нового смертоносного оружия Империи. В финале ленты 2016 года Андор погиб на планете Скарифф, так что новый сериал расскажет о приключениях шпиона до встречи с Джин Эрсо. Согласно источникам, Фамуйива сейчас ведет переговоры с Lucafilm, и неизвестно, какое количество эпизодов мини-сериала он поставит.

Источник: DiscussingFilm

HBO продлил сериал «Эйфория» на второй сезон

Проект рассказывает о 17-летней Ру Беннетт, которая возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Однако курс реабилитации не только не избавил Ру от пристрастия к наркотикам и алкоголю, но, кажется, только усилил его. Все меняется с появлением в городе девушки Джулс, которая превращается в маячок надежды для Ру. Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал в материале «Откровенная драма о взрослении под препаратами».

Источник: Deadline

Кристен Шаал и Холланд Тейлор снимутся в комедии «Билл и Тед»

Киану Ривз и Алекс Уинтер возвращаются в ролях друзей-раздолбаев, Билла и Теда. В юности они узнали о пророчестве о том, что их рок-н-ролл спасет Вселенную от гибели. Однако прошло уже много лет, и ту самую песню герои так и не написали. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Вскоре приходит напоминание, что если они не выдадут свой хит, то всей Вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает, Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов. Шаал сыграет посланницу из будущего, а Тейлор — Великого лидера, самое могущественное существо во Вселенной. Дин Паризо поставит картину.

Источник: Variety

Пурна Джаганнатан получила роль в комедийном сериале Минди Кейлиг

Безымянный проект расскажет о школьнице, которая во всем пытается добиться наилучшего результата, но вместо этого постоянно попадает в неприятности из-за собственной вспыльчивости. Кейлинг написала сценарий сериала совместно с Лэнг Фишер.

Источник: Deadline

Стрим-платформа Quibi выпустит ремейк «Студенческой команды»

Спортивная драма рассказывает о Баде Килмере, тренере студенческой команды из маленького городка в штате Техас. Килмер требователен и суров, от своих подопечных он непреклонно требует победы, чего бы она ни стоила. Когда в разгар футбольного сезона ведущий игрок «Койотов» получает тяжелую травму, Бад решает поставить на его место паренька по имени Джонатан Моксон. Режиссер — Энн Флетчер.

Источник: Deadline

Amazon экранизирует комикс «Разносчицы газет» («Paper Girls»)

Сюжет первоисточника Брайана К. Вона и Клиффа Чана вращается вокруг четырех девочек из 1988-го, которые во время очередной доставки газет случайно оказываются втянуты в войну между путешественниками во времени. Так они невольно начинают собственное путешествие, попадают в глубокое прошлое и далекое будущее, узнают о своих судьбах и спасают мир. Стефани Фольсом напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Реальные спасатели сыграют себя в фильме о спасении детей в Таиланде

«Пещера» (The Cave) — картина о событии, произошедшем летом 2018 года. Во время сезона дождей в Таиланде затопило несколько подземных пустот, включая пещеру Кхао Луанг на севере страны. Из-за этого там оказались запертыми 12 детей и футбольный тренер. Пропавших удалось найти через 10 дней, после чего началась спасательная операция. Школьников эвакуировала международная команда военных водолазов, среди которых были Джим Уорни, Эрик Браун и Микко Пааси. Они сыграют в фильме самих себя. Том Уоллер занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Дон Чидл присоединился к актерскому составу сиквела «Космического джема»

Премьера оригинальной картины состоялась в 1996 году. Фильм рассказывает о пришельцах с планеты Гора Придурков, которые вторгаются на Землю, желая захватить персонажей Looney Toons. Земные мультяшки во главе с кроликом Багзом предлагают на спор сыграть в баскетбол, привлекая на свою сторону суперзвезду Майкла Джордана. Теренс Нэнс поставит картину.

Источник: Deadline

Paramount Network выпустит сериал по мотивам триллера «Сексуальная тварь»

Главный герой фильма 2000 года — гангстер Гэл Доув, который почти всю жизнь провел за решеткой и теперь решил уйти на покой и вместе с любимой женой поселиться в Испании. Но однажды к нему явился незваный гость. Приятель Гэла, Дон Логан, намерен заставить его вернуться в Лондон, чтобы провернуть последнее, но очень крупное дело — настоящее ограбление века. Майкл Калео напишет сценарий сериала. Карин Кусама займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Ник Кассаветис снимет Эмму Робертс в драме «Теперь я тебя вижу» (Now I See You)

Сюжет фильма основан на реальной истории Николь Кир, которая во время учебы в университете узнала, что через несколько лет полностью лишится зрения. Кир не собирается сидеть и ждать и намерена за оставшееся время увидеть как можно больше всего. Мир постепенно теряет очертания, а девушка находит в себе силы справиться с потерей.

Источник: Deadline

Кен Кирби и Мишель Крусик снимутся в мистическом триллере «Необъяснимое» (The Uncanny)

Картина рассказывает о работнице соцслужбы Клэр Ян, которая всю жизнь страдала из-за странной связи с миром духов. Взявшись за дело о домашнем насилии, она неожиданно понимает, что у проблемы сверхъестественные корни. Теперь Клэр должна использовать свои силы, чтобы спасти семью. Режиссеры — Абель и Бурли Ван.

Источник: Deadline

Стивен Ян исполнит главную роль в драме «Минари» (Minari)

Актер сыграет отца семейства, который в 1980-е вынужден покинуть родную Корею и переехать в Арканзас, США. Ли Айзек Чун поставит картину.

Источник: Variety

