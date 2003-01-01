Игровой ремейк «Мулан» раскритиковали за исторические неточности

Несмотря на общую положительную оценку, в интернете нашлись и те, кого не устроил первый ролик игрового ремейка «Мулан». Они обратили внимание, что создатели картины явно очень невнимательно отнеслись к истории, географии и архитектуре страны, о которой рассказывают.

Согласно легенде, Хуа Мулан родилась в районе V века в северном регионе Китая. Это имеет значение, так как именно угроза нашествия с севера заставляет ее взяться за меч и в одежде мужчины отправиться на войну.

Эксперты быстро заметили, что Мулан живет в тулоу — круглом доме, входящем в архитектурный комплекс крепостного типа. Проблема в том, что они в основном строятся представителями народности хакка, живущего в юго-восточном, прибрежном регионе Фуцзянь, а распространение получили лишь во время правления династии Мин, через тысячу лет после событий легенды.

«Не стоит Disney вести себя так небрежно и просто думать, что если тулоу красивые, то Мулан может жить в одном из них. Она не из Фуцзянь! — написал один из критиков. — Эта Мулан, наверное, на метро добиралась, чтобы к армии присоединиться?»

«Этот фильм просто пытается понравиться западному зрителю, — сообщает другой. — Словно они подумали: о, этот элемент очень китайский, очень восточный, так что я вставлю его в фильм, чтобы все поняли, что он очень китайский».

«Эта мешанина из несвязанных восточных элементов очень неуважительна к незападной культуре и зрителям, — добавил он. — Здесь дело не в уважении к элементам культуры, отличной от голливудской, но в использовании их, чтобы создать нечто приятное и привлекательное для американцев».

Несмотря на критику, большинство китайских зрителей ждут проект Disney. Кого-то сперва не устроил выбор Лю Ифэй на роль Мулан (ее называли «ядом для бокс-офиса»), но в итоге даже они признали, что актриса очень хорошо вписывается в знакомый образ китайской красавицы.

Источник: Variety

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