Джереми Реннер выпустил клип на свою песню «Main Attraction»

Джереми Реннер, известный в первую очередь по роли Клинта Бартона в фильмах студии Marvel, взялся за музыкальную карьеру. На официальном YouTube-канале актера появился клип на его песню «Main Attraction», который снял режиссер комедии «Ты водишь!» Джефф Томсич. В какой-то момент в ролике появляется Тайка Вайтити в костюме хот-дога.

Реннер также продвигает два других своих сингла — «Nomad» и «Sign». Они задействованы в роликах в рекламной кампании автомобилей Jeep, которые также снял Томсич.

По словам Реннера, он всегда увлекался музыкой — даже больше, чем кино. «Семья всегда была моей первой любовью, потом музыка, — говорит актер. — Об актерской игре я задумался в районе 20 лет». Музыка привлекает Реннера еще и потому, что позволяет работать в окружении родных, тогда как съемки в кино заставляют его подолгу находиться вдали от родного дома.

В конце июня Реннер поделился кавером песни Сэма Фелдта «Heaven Don’t Have a Name».

Реннер может вернуться к роли Бартона в сериале Disney+ «Соколиный Глаз», но проект пока не был заявлен официально. Актер также должен появиться в другой экранизации комикса — сыграть меткого детектива Твича Уильямса в «Спауне» Тодда МакФарлэйна.

Источник: People