Кристоф Вальц вернется в роли Блофельда в «Бонде 25»

Сегодня, 09:31Обсудить0

Кристоф Вальц появится в роли знаменитого бондовского злодея Эрнста Блофельда в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Как сообщает британский журналист Баз Бамигбоай, актера заметили на съемочной площадке студии Pinewood. «Вы меня не видели», — настоял Вальц, когда его заметили.

То же самое ранее сообщили авторы подкаста о Джеймсе Бонде The Words Are Not Enough.

По информации источника, Блофельд вернется в небольшом эпизоде и не будет отвлекать от нового злодея в исполнении Рами Малека. Предполагается, что героиня Леа Сейду придет к Блофельду за информацией, которая могла бы помочь в поимке опасного террориста. Инсайдер, однако, уточняет, что сцена могла измениться, после того как сценарий переписывали Скотт З. Бёрнс и Фиби Уоллер-Бридж.

Осенью 2017 года Вальц заявил, что не вернется к роли Блофельда. 

По сюжету «Бонда 25» агент 007 отдыхает от службы на Ямайке, наслаждаясь жизнью и солнцем. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным биологическим оружием.

Источник: The Playlist

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