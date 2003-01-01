Режиссер «Рокетмена» поставит третьего «Шерлока Холмса»

Декстер Флетчер, постановщик фильмов «Эдди Орел» и «Рокетмен», займет режиссерское кресло третьего фильма о приключениях Шерлока Холмса. Крис Бренкето, работавший над сериалами «Ганнибал» и «Нарко», написал сценарий проекта. Роберт Дауни-мл. и Джуд Лоу вернутся в ролях эксцентричного детектива и его верного напарника.

Детали сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие сиквела развернется спустя девять лет после событий второго фильма.

Первый «Шерлок Холмс» увидел свет в 2009 году. Режиссерский стиль Гая Ричи и нахальный подход к знаменитому персонажу привлекли внимание зрителей, и картина собрала в прокате 524 млн долларов при бюджете в 90 млн долларов. В 2011-м появился сиквел «Шерлок Холмс: Игра теней», собравший 545 млн долларов.

Источник: Variety

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