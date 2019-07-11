Фото со съемок «Человека-паука» и еще 12 новостей дня

Сторм Рейд может сыграть дочь Идриса Эльбы в «Отряде самоубийц 2»

Фильм не будет прямым продолжением фильма Дэвида Эйра. Вместо этого на экране появится новая команда суперзлодеев, собранных правительством для выполнения секретных операций. Предполагается, что Эльба исполнит роль Бронзового Тигра — смертоносного мастера боевых искусств. Джеймс Ганн напишет сценарий картины и займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Тони Голдуин получил роль в сериале «Страна Лавкрафта»

Действие экранизации одноименного бестселлера Мэтта Раффа начинается в 1954 году в Чикаго. 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Блэк узнает об исчезновении отца и отправляется на его поиски на северо-восток США, в Новую Англию. Компанию ему составляют дядя Джордж и подруга детства Летишиа. Путь их лежит к поместью мистера Брэйтуайта, чьи предки владели предками Аттикуса. Голдуин сыграет Сэмуэля Брэйтуайта, высокомерного патриарха зажиточного семейства.

Источник: Deadline

Фото со съемок фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Том Холланд опубликовал в Instagram фото с режиссером Джоном Уоттсом за работой.

Анджелика Росс снимется в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Темой девятого сезона, получившего подзаголовок «1984», станут слэшеры и прочие хорроры 1980-х. В остальном о сюжете ничего не известно.

Источник: Variety

Постер сериала «Звездный путь: Пикар»

Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что проект не будет перезапуском и расскажет о новой главе в жизни Пикара (Патрик Стюарт), так что действие развернется после событий сериала «Звездный путь: Следующее поколение».

Джейсон Александер присоединился к актерскому составу комедии «На основе веры» (Faith Based)

Картина рассказывает о двух приятелях, которые решили заработать на растущей популярности христианских фильмов и снять собственный религиозный шедевр. Режиссер — Винсент Маскиале.

Источник: Deadline

Никки Уилан снимется в драме «Последняя ночь в Роззи»

В центре сюжета — успешный адвокат Ронни Руссо, который по просьбе умирающего друга возвращается в родной Бостон. Именно там много лет назад они убили жестокого отца Ронни. Шон Ганнет занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Майтрейи Рамакришнан исполнит главную роль в комедийном сериале Netflix

Безымянный проект расскажет о школьнице, которая во всем пытается добиться наилучшего результата, но вместо этого постоянно попадает в неприятности из-за собственной вспыльчивости. Минди Кейлинг и Лэнг Фишер написали сценарий сериала.

Источник: Deadline

Вырезанная сцена из фильма «Шазам!»

Кэтрин Хайгл снимется в драматическом сериале «Файрфлай-Лейн» (Firefly Lane)

Сюжет проекта вращается вокруг отношений двух женщин, которые на протяжении четырех десятилетий остаются неразлучными подругами. Мэгги Фридман выступает шоураннером сериала.

Источник: Deadline

Такасигэ Итисэ спродюсирует хоррор об интернет-персонаже Момо

Момо получила широкое распространение в сети в 2018 году. Основанная на книге немецкого писателя Михаэля Энде и скульптуре Кэйсукэ Айсаве «Мать-птица», она стала главным персонажем городских легенд о различных экстремальных заданиях, связанных с риском для психики и жизни.

Источник: Deadline

Кэрри-Энн Мосс получила роль во втором сезоне сериала «Расскажи мне сказку»

Проект-антология — пересказ самых известных мировых сказок в формате психологического триллера, действие которого развивается в современном Нью-Йорке. Во втором сезоне авторы планируют пересказать «Золушку», «Красавицу и чудовище» и «Красную Шапочку».

Источник: Deadline

Даррен Крисс исполнит главную роль в комедийном сериале «Авторский гонорар» (Royalties)

Проект, разрабатываемый для цифровой платформы Quibi, расскажет о необычном мире авторов современных музыкальных хитов. В центре сюжета — Сара и Пирс, которые каждую неделю должны выдавать новый хит, что постоянно приводит к странным и нелепым ситуациям.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.