В «Очень странных делах» могла прозвучать песня энтов из «Властелина колец»

Одна из самых запоминающихся сцен третьего сезона «Очень странных дел» — Дастин и Сьюзи, исполняющие дуэтом главную песню из «Бесконечной истории». Однако создатели сериала братья Даффер не сразу выбрали эту композицию и сперва подумывали взять песню из другого классического фэнтези.

«Мы перебрали самые разные варианты, что они могли бы спеть, — говорит Мэтт Даффер. — В какой-то момент они должны были спеть песню энтов из „Властелина колец“. Но потом мы подумали: ну, Amazon делает сериал „Властелин колец“, Netflix это, наверное, не понравится. Потом мы придумали. Кажется, это был Кертис Гуинн, один из сценаристов — он предложил идею получше, то есть тему из „Бесконечной истории“».

Даффер имеет в виду эльфийскую песню, которую Древобород в «Двух крепостях» поет Мерри и Пиппину. Она повествует о желании энтов вновь увидеть своих жен и о пророчестве, что они смогут найти землю обетованную, где будут жить в мире.

Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля, и Netflix еще официально не продлил проект, но братья Даффер уже строят планы насчет продолжения. По словам сценаристов, у них есть общие наброски, и они подумывают вывести действие за пределы Хокинса и, например, показать, что русские делают с Демогоргоном.

Источник: EW