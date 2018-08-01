Тим Миллер рассказал о героине Маккензи Дэвис в новом «Терминаторе»

Режиссер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Тим Миллер считает, что героиня Маккензи Дэвис «напугает скрытых женоненавистников». По сюжету актриса играет защитника будущей надежды человечества — такой персонаж есть во всех фильмах франшизы. Но в этот раз создатели решили отойти от классической схемы и придумали кое-что новое.

«Джо Аберкромби (писатель, консультировавший авторов фильма. — Прим. ред.) придумал, что новый защитник из будущего — один из борцов с машинами, — говорит Миллер. — Это тяжелая жизнь, они покрыты шрамами и принимают много наркотиков, чтобы справиться с болью после всего, что было с ними сделано. Они долго не живут. Очень жертвенная роль. Они рискуют своей жизнью ради других».

«С самого первого предложения этот персонаж был женщиной, — продолжает режиссер. — Нам пришлось искать кого-то с определенными физическими качествами, но я очень внимательно отношусь к выбору актеров. Я хотел найти актрису, подходящую не только физически, но и эмоционально. Маккензи очень хотела это сделать, вцепилась в роль. Она работала больше всех».

«Если вы сколько-нибудь просвещенный, то она вас порадует, — добавил Миллер. — Если вы скрытый женоненавистник, она напугает вас ****, потому что она сильная, крепкая, но очень женственная. Мы не меняли особенности, связанные с полом, одну на другую. Она просто очень сильная, и это может напугать некоторых чуваков. В сети уже можно найти всякое **** от интернет-троллей. Но мне ****».

Действие нового фильма разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.

Источник: Variety

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