Создатели третьего спин-оффа «Ходячих мертвецов» выбрали актеров на главные роли

Николас Канту, Алекса Мансур и Хэл Кампстон исполнят главные роли в новом сериале канала AMC, действие которого развернется во вселенной «Ходячих мертвецов». Название, как и подробности сюжета проекта, не раскрываются.

Согласно источникам, сериал расскажет о первом поколении детей, выросших во время зомби-апокалипсиса.

В сентябре 2018-го стало известно, что канал AMC планирует активно развивать мир «Ходячих мертвецов». Ожидается, что в будущем могут появиться полнометражные проекты и многосерийные спин-оффы об отдельных персонажах. Сейчас в работе находятся три телефильма о Рике Граймсе, герое Эндрю Линкольна. Скотт М. Гимпл напишет сценарий первой картины.

В октябре стартует 10-й сезон основного сериала, а новый эпизод пятого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячий мертвецов» выйдет 14 июля.

Источник: Variety