В сиквеле «Оно» клоун Пеннивайз будет «злее и страшнее»

час назадОбсудить0

По словам Билла Скарсгарда, исполнителя роли демонического клоуна Пеннивайза в фильме «Оно», в продолжении хоррора его персонаж будет еще злее и страшнее. «В фильме он совершает парочку очень жестоких вещей», — заявил актер в интервью Entertainment Weekly.

Режиссер экранизации бестселлера Стивена Кинга Андрес Мускетти также признался, что в сиквеле многие знакомые элементы первого фильма будут усилены: «Все, что понравилось зрителю в первой части, вроде юмора, эмоций и ужаса, как мне кажется, останется на месте. Только в определенных случаях усиленным».

Мускетти добавил, что снимать «Оно 2» было гораздо проще хотя бы потому, что студия в этот раз охотнее давала ему технику для сложных сцен. «В общем и целом я чувствую себя гораздо комфортнее. У меня появилось больше игрушек, — говорит режиссер. — При работе над первым фильмом мне иногда приходилось силой выбивать Technocrane (камера на телескопическом кране. — Прим. ред.). Теперь же Technocrane всегда под рукой!»

В центре сюжета «Оно» — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям из «Клуба неудачников» удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра. Спустя 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом уже взрослыми они вернутся в родной городок и вновь столкнутся с древним злом.

Взрослых членов «Клуба неудачников» играют Джеймс МакЭвойБилл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. В сиквеле также появятся молодые актеры из первого фильма.

Источник: EW

Смотрите также

Режиссер «Оно» может поставить «Флэша»

3 июля

Иногда они возвращаются: Первый трейлер «Оно 2»

9 мая

Звезды «Оно» устроили флешмоб с красными воздушными шариками

7 мая

В «Оно 2» использовано самое большое количество крови в истории хоррора

1 марта

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Мертвые не умирают», «Анна» и «Али, рули!»

Сегодня

Тим Миллер рассказал о героине Маккензи Дэвис в новом «Терминаторе»

14 минут назад

Создатели третьего спин-оффа «Ходячих мертвецов» выбрали актеров на главные роли

49 минут назад

В сиквеле «Оно» клоун Пеннивайз будет «злее и страшнее»

час назад
Эволюция кинообраза

Липкие ручки: Какой Человек-паук лучший?

9 июля

Фильм «Дылда» эксклюзивно выйдет онлайн на КиноПоиске

Сегодня, 11:01

Звезда «Очень странных дел» снимется в «Вечных» студии Marvel

Сегодня, 10:07
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании