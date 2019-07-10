В сиквеле «Оно» клоун Пеннивайз будет «злее и страшнее»

По словам Билла Скарсгарда, исполнителя роли демонического клоуна Пеннивайза в фильме «Оно», в продолжении хоррора его персонаж будет еще злее и страшнее. «В фильме он совершает парочку очень жестоких вещей», — заявил актер в интервью Entertainment Weekly.

Режиссер экранизации бестселлера Стивена Кинга Андрес Мускетти также признался, что в сиквеле многие знакомые элементы первого фильма будут усилены: «Все, что понравилось зрителю в первой части, вроде юмора, эмоций и ужаса, как мне кажется, останется на месте. Только в определенных случаях усиленным».

Мускетти добавил, что снимать «Оно 2» было гораздо проще хотя бы потому, что студия в этот раз охотнее давала ему технику для сложных сцен. «В общем и целом я чувствую себя гораздо комфортнее. У меня появилось больше игрушек, — говорит режиссер. — При работе над первым фильмом мне иногда приходилось силой выбивать Technocrane (камера на телескопическом кране. — Прим. ред.). Теперь же Technocrane всегда под рукой!»

В центре сюжета «Оно» — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям из «Клуба неудачников» удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра. Спустя 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом уже взрослыми они вернутся в родной городок и вновь столкнутся с древним злом.

Взрослых членов «Клуба неудачников» играют Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. В сиквеле также появятся молодые актеры из первого фильма.

Источник: EW