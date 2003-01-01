Звезда «Очень странных дел» снимется в «Вечных» студии Marvel

Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцатой в сериале «Очень странные дела», присоединилась к актерскому составу блокбастера Marvel «Вечные», сообщает Variety. Представители студии или актрисы пока никак не прокомментировали эту информацию.

Сюжет фильма не раскрывается. Согласно комиксам, Вечные — раса суперлюдей, ответвление привычного эволюционного процесса, появившееся на свет 5 миллионов лет назад в результате генетических экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных Девиантов.

Если информация о Браун подтвердится, то она появится на экране вместе с Анджелиной Джоли, Ричардом Мэдденом, Кумэйлом Нанджиани и Ма Дон-соком. Джоли исполнит роль могущественной Серси, а Мэдден сыграет благородного Икара. Роли остальных актеров не раскрываются.

Режиссерское кресло проекта занимает Хлоя Чжао. Мэттью и Райан Фирпо написали сценарий картины.

Источник: Variety

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