Дэвид Финчер поставит фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»

Сегодня, 09:42Обсудить0

Режиссер Дэвид Финчер снимет для стрим-сервиса Netflix биографическую картину «Манк» (Mank) — историю сценариста Германа Я. Манкевича, который в 1942 году разделил с Орсоном Уэллсом «Оскар» за сценарий «Гражданина Кейна». Гари Олдман исполнит в фильме главную роль. Текст драмы написал Говард Финчер, покойный отец Финчера.

Манкевич — один из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда, отличавшийся циничным юмором. Он приложил руку к созданию нескольких фильмов братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Уэллсом. Согласно истории создания картины, между режиссером и сценаристом назрел конфликт из-за того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

Подробности сюжета не раскрываются.

«Манк» — проект мечты, который Финчер хотел снять еще в конце 1990-х. В какой-то момент главную роль в фильме должен был сыграть Кевин Спейси. Однако проект снова и снова откладывался — отчасти из-за желания Финчера сделать картину черно-белой.

В итоге фильм подхватил Netflix. Старт съемок запланирован на ноябрь.

Источник: Variety

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