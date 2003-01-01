Фильм «Дылда» эксклюзивно выйдет онлайн на КиноПоиске

С 12 июля подписчикам КиноПоиска эксклюзивно будет доступна драма Кантемира Балагова «Дылда». Онлайн-премьера состоится меньше чем через месяц после начала кинотеатрального проката (фильм появился в российских кинотеатрах 20 июня).

«Мы очень рады, что на КиноПоиске стартует онлайн-премьера, — говорит продюсер фильма Александр Роднянский. — География кинопроката была довольно широкой, но, тем не менее, далеко не во всех городах России зрители могли посмотреть „Дылду“. Теперь же фильм смогут легально посмотреть все, кому интересен авторский взгляд на войну».

«Дылда», по словам Роднянского, «это история о посттравматическом синдроме, каковых в кинематографе было немало, но все они были преимущественно историями сильных мужчин, глубоко покалеченных войной, возвращающихся в мирную жизнь и с трудом пытающихся найти собственное место в ней. Но Кантемир Балагов сделал фильм, который смотрит на послевоенный мир женскими глазами — перед нами молодые девушки, которые ушли на войну совсем юными. Казалось бы, впереди должна быть целая жизнь. Эта история рассказана в сегодняшнем мире, в котором войн не становится меньше, что делает „Дылду“ абсолютно актуальным и своевременным высказыванием о войне. Как говорит Кантемир, фильм сделан молодыми людьми для молодых людей. Я рад, что КиноПоиск поддерживает кино молодых и талантливых российских режиссеров».

«Дылда» — история о двух молодых женщинах, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Они пережили немало тягот, но теперь им предстоит выстраивать мирную жизнь. На 72-м Каннском кинофестивале картина взяла приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ Международной федерации кинопрессы. Кантемир Балагов уже второй раз участвовал в Каннском кинофестивале — в 2017 году он приезжал туда с фильмом «Теснота».

Подробнее о том, почему «Дылда» привлекла зрителей, критиков и жюри, КиноПоиск рассказывал в материале «Женское лицо войны».

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