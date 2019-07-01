Игра «Cuphead» станет мультсериалом и еще 15 новостей дня

Netflix выпустит мультсериал по игре «Cuphead»

Сделанная в формате двухмерного шутера игра с анимацией в стиле классических мультфильмов начала прошлого века увидела свет в 2017 году. Главные герои — Капхэд и Магмэн, два брата, заключивших сделку с дьяволом и вынужденных разбираться с разнообразными монстрами. Создатели комедийного мультсериала «Шоу Капхэда!» (Cuphead Show!) планируют расширить мир игры и представить новых персонажей.

Источник: THR

Фелисити Джонс получила роль в фильме Джорджа Клуни «Доброе утро, полночь»

В центре сюжета — пожилой астроном Августин (Клуни), всю жизнь изучавший звезды. Когда приходят новости о некой катастрофе, он остается совершенно один на арктической исследовательской станции. Именно там он встречает загадочную девочку Айрис, пока постепенно затихают отголоски остального мира. Параллельно с продолжительной миссии с Юпитера возвращается экипаж корабля «Эфир» во главе с капитаном Салливан (Джонс). Августин и Салливан находятся за миллионы миль друг от друга, но их судьбы неразрывно связаны. Клуни также поставит картину.

Источник: Deadline

Кевин Джеймс сыграет злодея в триллере «Бекки»

Фильм рассказывает о 14-летней Бекки, которая после смерти матери вместе с отцом приезжает отдохнуть в дом у озера. К несчастью для них, именно в этот момент группа беглых преступников под предводительством безжалостного Доминика (Джеймс) решает укрыться в загородном домике. Постановщики проекта — Джонатан Милотт и Кэри Мернион.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Дора и Затерянный город»

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации.

Питер Фаррелли разработает для стрим-сервиса Quibi комедийный сериал «Сейчас» (The Now)

Главный герой проекта — парень, который собирается покончить жизнь самоубийством и неожиданно узнает от матери, что его брат только что покончил с собой (как и его отец задолго до него). Чтобы не оставлять мать одну, теперь он должен научиться жить дальше день за днем.

Источник: Deadline

Netflix продлил сериал «Общество» на второй сезон

Проект рассказывает о про американских подростков, которые оказались в копии родного городка в Новой Англии, где нет взрослых. Детям придется самим пытаться выяснить, что с ними произошло и как отсюда выбраться. В процессе они будут формировать свои союзы и устанавливать порядки. Однако самоорганизация дается подросткам с трудом: попытки навести порядок приводят к жертвам, еще большему хаосу и диктатуре.

Источник: Deadline

Реджина Кинг экранизирует пьесу «Одна ночь в Майами» («One Night in Miami»)

Действие произведения Кемпа Пауэрса разворачивается 25 февраля 1964 года и повествует о молодом Кассиусе Клее (в будущем Мухаммед Али), который как раз стал чемпионом мира в тяжелом весе. Пока весь город гуляет и отмечает его победу, сам Клей из-за закона о расовой сегрегации вынужден провести ночь в отеле в компании трех друзей — активиста Малькольма Икса, певца Сэма Кука и футболиста Джима Брауна. На следующее утро они выйдут, готовые изменить мир. Для Кинг, которая долгое время работала над сериалами, «Одна ночь в Майами» станет режиссерским дебютом в полнометражном кино.

Источник: Deadline

Paramount Network выпустит документальный фильм о Патрике Суэйзи

Картина станет частью документальной киносерии «Я…», где вышли фильмы «Я — Хит Леджер» и «Я — Пол Уокер». В основу проекта лягут интервью с актером и рассказы его друзей, знакомых и коллег. Адриан Байтенхайс занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Сайт IMDb выпустит мультсериал «Ты не монстр» (You’re Not A Monster)

По сюжету проекта разные знаменитые монстры кинематографа, от Человека-невидимки до оборотня, будут посещать кабинет психотерапевта в попытке получить помощь. Келси Грэммер озвучит терапевта, ставшего вампиром, который теперь учит своего прапраправнука, как общаться с клиентами.

Источник: Deadline

Дусан Браун снимется с Виолой Дэвис в адаптации пьесы «Black Bottom Ма Рейни»

Сюжет вращается вокруг певицы Ма Рейни, которую называют «матерью блюза». Пьеса Огаста Уилсона рассказывает об одном эпизоде из жизни Рейни, когда она записывала в Чикаго новый альбом. Обычный рабочий день превратился в череду сложных испытаний: певица ссорилась с продюсером и агентом, техника ломалась, а внутри группы нарастало напряжение. Дензел Вашингтон спродюсирует адаптацию для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Variety

Хизер Грэм получила роль в триллере «Уондер»

Фильм рассказывает о неуравновешенном частном детективе Артуре Бретнике (Аарон Экхарт), нанятом расследовать загадочное убийство в городке Уондер. Однако Бретник начинает подозревать, что дело связано с заговором, из-за которого погибла его дочь. Грэм сыграет юриста Шелли Ласкомб, близкого друга Артура. Режиссер — Эйприл Маллен.

Источник: Deadline

Проморолик хоррора «Солнцестояние»: Игрушка «Медведь в клетке»

Российская премьера фильма Ари Астера состоится 18 июля.

Тайриз Гибсон исполнит главную роль триллере «В игре» (The Inside Game)

Главный герой фильма — офицер полиции Майами Джамал Смит, которого отстранили за превышение полномочий. По возвращении в родную Атланту он узнает, что его брат, профессиональный футболист, замешан в опасной истории с шантажом и вымогательством.

Источник: Deadline

Крис Мессина присоединился к актерскому составу фильма «Мне не все равно»

Сюжет вращается вокруг законного опекуна Марлы Грейсон, которая мастерски использует закон для собственной выгоды, но в ущерб своим клиентам. Однажды Грейсон находит для себя очередную цель, но быстро понимает, что случайно ввязалась в опасную игру, из которой не так просто выйти победителем. Дж. Блэйксон поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Variety

Трейлер сериала «Другая жизнь»

Астронавт Нико Брекинридж вместе с командой исследовательского судна должна выяснить происхождение таинственного инопланетного артефакта, но вместо этого находит лишь настоящий космический ужас.

Николь Кидман спродюсирует сериал «Криминальная ферма» (Crime Farm)

В центре сюжета проекта — супруги Сельма и Ричрд Эйкеленбум, судмедэксперты, чей брак постоянно подпитывается их взаимной любовью к исследованию жестоких преступлений. Но очередное дело нарушает привычный порядок вещей и рискует все разрушить. Джанин Шерман выступит шоураннером сериала.

Источник: Variety

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.