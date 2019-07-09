Сериал «Друзья» оставит Netflix в 2020 году

Сегодня, 13:48Обсудить0

Весной 2020 года начнет работу стриминг-платформа WarnerMedia под названием HBO Max. Среди прочего пользователям сервиса будет эксклюзивно доступны «Друзья», которые сейчас находятся в каталоге Netflix. В декабре 2018-го стриминг-гигант планировал отказаться от сериала, но в итоге заплатил WarnerMedia 100 млн долларов, чтобы сохранить 10 сезонов популярного проекта.

Согласно источникам, за пять лет показа «Друзей» WarnerMedia пришлось выложить 425 млн долларов (по 85 млн долларов в год). При этом, если судить по посту в Twitter-аккаунте стрим-сервиса, сериал будет доступен подписчикам Netflix за пределами Штатов.

Пользователям HBO Max будут доступны фильмы и сериалы HBO, CW, CNN, Cartoon Network, Warner Bros., New Line, DC Entertainment. В общей сложности WarnerMedia обещает пользователям более 10 тысяч часов контента. Цена подписки пока не разглашается.

Кроме «Друзей», пользователи HBO Max смогут посмотреть «Принца из Беверли-Хиллз», «Милых обманщиц», «Дюна: Сестричество», «Полиция Токио: Отдел нравов», «Бортпроводницу», «Станцию 11», мультсериал «Гремлины», «Страну Лавкрафта», The Nevers, «5-ю авеню» и многие другие.

Источник: THR

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