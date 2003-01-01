Трейлер сериала «Пенниуорт»: Дворецкий Бэтмена на страже безопасности

Сегодня, 13:06Обсудить0

Альфред Пенниуорт известен многим как вежливый и непоколебимый дворецкий Брюса Уэйна из комиксов и фильмов о Бэтмене. Но мало кто знает, что, прежде чем пойти работать к Уэйнам, Альфред служил в британском спецназе и успел спасти Великобританию от опасного заговора. Создатели сериала «Пенниуорт» решили исправить это недоразумение и показать, каким был молодой Альфред в 1960-е.

Альфред — милый на вид юноша, обладатель хороших манер и острого языка. При взгляде на него никто и не подумает, что перед ним бывший боец британского спецназа, тренированный убийца. В попытке найти баланс между смертоносными инстинктами и мирной жизнью Альфред открывает в Лондоне частное охранное агентство, где впервые встречает миллионера Томаса Уэйна, отца Брюса. Но у Альфреда хватает проблем здесь и сейчас, и он не задумывается, как это знакомство изменит его жизнь в будущем.

Премьера сериала состоится 28 июля, а в России его можно будет увидеть с 30 июля только на КиноПоиске.

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