Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»

Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры. Саймон Маккуойд, для которого проект станет дебютом в кино, занимает режиссерское кресло картины. Грег Руссо написал сценарий экранизации.

«Mortal Kombat» — серия видеоигр в жанре «файтинг», известная в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы и выливать на арену литры и литры крови. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии, «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр.

Саб-Зиро — один из ключевых персонажей игровой франшизы, появлявшийся в каждой части серии. Это имя в разное время носили разные бойцы, но всех их объединяла тема холода и заморозки в качестве главного оружия.

Сюжет фильма не раскрывается. Неизвестно, планируют ли авторы экранизации использовать существующий сюжет или они создали полностью оригинальную историю в мире «Mortal Kombat».

Источник: Variety