Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов». По словам писателя, проект покажет Вестерос, каким он был до объединения людей и распространения драконов.

«Мы говорим о Семи Королевствах Вестероса — именно столько их было во время завоевания Эйгона, — говорит Мартин. — Но если откатиться назад, то будет 9 королевств и 12 королевств, пока не дойдете до момента, когда были сотни королевств, мелких королевств — именно об этом периоде и идет речь».

Действие сериала развернется за 5000 лет до «Игры престолов», проект расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители увидят, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос. Создатели раскроют некоторые секреты Вестероса, в том числе тайну происхождения Белых ходоков.

Несмотря на время действия, зрители увидят, как минимум одну знакомую семью — Старков, потомков первых людей, которые уже тогда населяли север Вестероса.

«Там точно будут Старки, — продолжает автор. — Разумеется, появятся Белые ходоки, или Другие, как они называются в моих книгах. Будут существа вроде лютоволков и мамонтов».

При этом другая знаменитая семья «Игры престолов», Ланнистеры, еще не успела сформироваться. На месте их родовое гнездо — утес Кастерли, который тогда занимал дом Кастерли. Впоследствии оттуда их выжил Ланн Умный, родоначальник династии Ланнистеров, но неизвестно, коснется сериал этой истории или нет.

Сюжет или название сериала пока официально не объявлены. Мартин считает, что он должен называться «Долгая ночь» в честь события, случившегося за восемь тысяч лет до вторжения Таргариена, когда на мир опустилась зима, продлившаяся целое поколение. Хотя он согласен и на другие варианты.

«Слышал предложение, что он может называться „Самая долгая ночь“, и я совсем не против, — признался Мартин. — Было бы неплохо».

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: EW