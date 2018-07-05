Ушел из жизни Рип Торн, звезда «Людей в черном»

57 минут назад

В Коннектикуте на 89-м году жизни скончался актер Рип Торн, лауреат премии «Эмми», известный по ролям в фильмах «Люди в черном» и «Человек, который упал на Землю», сериалах «Студия 30» и «Коломбо». Он умер в своем доме в окружении родных.

Рип Тор (настоящее имя — Элмор Руал Торн-мл.) родился 6 февраля 1931 года в городе Темпл, штат Техас. Окончил Техасский университет и служил в военной полиции армии США. В молодости автостопом добрался до Голливуда с идеей стать кинозвездой и заработать достаточно денег, чтобы купить ранчо.

Долгое время снимался в массовке в сериалах. В 1956 году Торн дебютировал в кино с ролью в фильме Элиа Казана «Куколка», хотя его имя даже не было указано в титрах. В 1959 году снялся с Грегори Пеком в военной картине «Высота Порк Чоп Хилл», а в 1961-м появился в образе Иуды в ленте «Царь царей». Все это время Торн продолжал сниматься на телевидении.

На счету Торна более 180 ролей в фильмах и сериалах и один полнометражный режиссерский проект — лента «Телефон» с Вупи Голдберг. Наибольшую популярность актеру принесла роль агента Зед в фильме Барри Зонненфельда «Люди в черном».

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