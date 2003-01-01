Находка дня: Расширение для браузера, которое позволяет смотреть Netflix на работе

Нью-йоркская студия Mschf Internet Studios выпустила расширение для браузера Chrome, которое маскирует стрим-сервис Netflix под групповой звонок с коллегами. Если запустить расширение Netflix Hangouts, то вкладка с плеером Netflix превращается в одно из окон видеочата Google Hangouts. В остальных трех окнах появляется имитация видеоконференции, участники которой что-то бурно обсуждают.

Создатели расширения предлагают проверить, насколько внимательны ваши коллеги и через сколько они заметят, что у вас на экране три незнакомца и новая серия «Очень странных дел».

Ранее в сети появилось приложение, которое маскирует сайт Reddit под рабочую почту.