Бокс-офис России: «Человек-паук» установил рекорд франшизы

1. «Человек-паук: Вдали от дома» (1-я неделя), 547 млн рублей, 1,9 миллиона зрителей, 45 045 сеансов

Новой части франшизы студий Sony и Marvel удалось вывести прокат из состояния своеобразной летней спячки: впервые за пять недель сборы топ-10 российского бокс-офиса превысили 600 млн рублей. При этом новый «Человек-паук» аккумулировал 72% кассы уик-энда. Другие достижения проекта также впечатляют. «Вдали от дома» на 29% улучшил результат стартового уик-энда предыдущей части франшизы, «Возвращения домой» (424 млн рублей). Среди зарубежных релизов Sony лучше в нашей стране на старте выступал лишь «Веном» (857 млн рублей).

На сборы нового фильма киновселенной Marvel, конечно, повлиял недавний выход финальной части «Мстителей». Как показывает практика прошлых лет, выпуск одиночных супергеройских проектов Marvel после сборных солянок оборачивается ростом сборов у сольников. Например, «Железный человек 3» после первых «Мстителей» прибавил в общих сборах относительно предшественника в три раза. В данном случае на руку «Человеку-пауку» сыграл небольшой временной промежуток после окончания работы «Финала». Фанатская аудитория, очевидно, мобилизовалась в первые дни проката, чтобы увидеть, чем все закончится в третьей фазе вселенной Marvel. Вероятно, эта мобилизация приведет к существенному падению сборов на следующей неделе. Однако почти нет сомнений, что новинке вполне по силам уже по результатам следующего уик-энда обойти финальные сборы «Возвращения домой» (876 млн рублей).

2. «Проклятие Аннабель 3» (2-я неделя), 54 млн рублей (-66%), 199 тысяч зрителей, 12 249 сеансов

Триквел «Проклятия Аннабель» за 11 дней довел свою кассу до 270 млн рублей. Это на 5 млн рублей больше, чем было на аналогичный период у второй части. Впрочем, за счет более мягкого падения у сиквела разрыв между сборами двух серий хоррор-франшизы, поначалу составлявший 17 млн рублей, за неделю уменьшился на 12 миллионов. Все идет к тому, что к финалу проката «Аннабель 3» немного уступит итоговому результату фильма-предшественника (338 млн рублей).

3. «История игрушек 4» (3-я неделя), 41 млн рублей (-61%), 193 тысячи зрителей, 10 685 сеансов

Мультфильм Pixar освоил за три недели проката 393 млн рублей. Позади остались итоговые сборы анимации Sony «Человек-паук: Через вселенные» (357 млн рублей). В то же время «Истории игрушек 4» не удалось сократить отставание от графика «Храброй сердцем»: если неделей ранее отрыв был 81 млн рублей в пользу мультфильма 2015 года, то теперь он составляет 93 млн рублей.

4. «Собачья жизнь 2» (2-я неделя), 31 млн рублей (-56%), 124 тысячи зрителей, 6757 сеансов

Семейная мелодрама Universal сумела намного превзойти результат «Пути домой». У той картины после 11 дней проката в копилке было 114 млн рублей. «Собачья жизнь 2» может похвастать 130 миллионами. Позади остались и финальные сборы оригинального фильма (100 млн рублей). Любопытно, что на большинстве важных мировых рынков ситуация иная: сиквел демонстрирует существенное падение сборов. В США, например, «Собачья жизнь 2» не заработает и половины кассы первого фильма. В Китае ситуация еще хуже — 88 млн долларов у первой «Собачьей жизни» и всего 28,5 млн долларов у второй части. Прямо сейчас наша страна со сборами в районе 2 млн долларов является третьим зарубежным рынком для новинки от Universal после уже упомянутого Китая и Мексики (3,1 млн долларов).

5. «Тайная жизнь домашних животных 2» (6-я неделя), 42 млн рублей (-55%), 80 тысяч зрителей, 3735 сеансов

На фоне невзрачного выступления «Истории игрушек 4» в российском прокате показателен результат мультфильма конкурирующей студии. Проект Illumination хоть и заметно уступил первой «Тайной жизни» (1,992 млрд рублей), все равно сумел аккумулировать значительную кассу — 1,428 млрд рублей по итогам шести недель проката. Для «Тайной жизни 2» Россия и СНГ со сборами в районе 25 млн долларов — главная зарубежная территория. На втором месте — Великобритания (23 млн долларов), на третьем — Австралия (7,8 млн долларов).

6. «Та еще парочка» (2-я неделя), 18 млн рублей (-63%), 57 тысяч зрителей, 4956 сеансов

За 11 дней российские зрители принесли проекту с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном 83 млн рублей. Еще до наступления следующего уик-энда «Та еще парочка» обгонит финальные сборы другой комедии Paramount этого года, ленты «Семья по-быстрому» (87 млн рублей). Но вопрос о преодолении фильмом рубежа в 100 млн рублей остается открытым.

7. «Паразиты» (1-я неделя), 17 млн рублей, 49 тысяч зрителей, 1824 сеанса

Черная комедия, победившая в Каннах, сумела по-хорошему удивить. Фильм показал второй старт среди корейских картин в российском прокате, уступив только экшену «Путь воина» (21 млн рублей с учетом СНГ). Позади уже после первого уик-энда остались финальные результаты «Пылающего» (14,4 млн рублей), «Служанки» (11,5 млн рублей) и «Поезда в Пусан» (8,8 млн рублей). Фильм отличился хорошей средней посещаемостью — 26 человек на одном сеансе. Больше только у «Человека-паука» (42 человека). Значительную часть своей кассы (более 40%) фильм собрал в Москве, где он взлетел на вторую строчку бокс-офиса.

«Паразиты» также показали у нас лучший с 2012 года результат для каннского победителя по количеству зрителей за уик-энд. Прошлогодний лауреат «Магазинные воришки» за этот срок посмотрело всего 24 тысячи человек, победивший в 2017 году «Квадрат» — 36 тысяч. Ближе всех к «Паразитам» в этом плане лауреат 2013 года «Жизнь Адель» — у картины за уик-энд было 43 тысячи зрителей, и здесь, скорее, сработал эффект скандальности ленты. Сама по себе победа в Каннах никогда не влияла на сборы фильмов, зрителей, которых интересуют награды, вообще немного. «Паразиты» собрали больше всех, потому что прежде всего это жанровое зрительское кино, а уже потом — все остальное.



8. «Аладдин» (7-я неделя), 14 млн рублей (-47%), 53 тысячи зрителей, 2086 сеансов

Музыкальная сказка Disney продолжает держаться в топ-10 почти два месяца и при этом радует прокатчика высокой наработкой (6684 рубля на сеанс, третий показатель в топ-10) и отменной посещаемостью (25 человек на сеансе). При этом в копилке «Аладдина» уже 1,167 млрд рублей, все свои кассовые задачи фильм Гая Ричи давно и с лихвой выполнил.

9. «Курск» (2-я неделя), 10,9 млн рублей (-63%), 36 тысяч зрителей, 3230 сеансов

Драматический экшен Люка Бессона за два уик-энда освоил в нашей стране 51,5 млн рублей. Интересно, что Россия со сборами в районе 800 тыс. долларов не является для «Курска» лучшей зарубежной территорией. Больше фильм о трагической гибели российских подводников заработал в Нидерландах (2,3 млн долларов) и Гонконге (919 тыс. долларов). Но вот во Франции картина выступила скромнее — всего 774 тыс. долларов.

10. «Люди в черном: Интернэшнл» (4-я неделя), 10,8 млн рублей (-74%), 40 тысяч зрителей, 3009 сеансов

Перезапуск франшизы Sony завершает широкий прокат с результатом 578 млн рублей. Фильм не оправдал в полной мере надежд прокатчика, однако на фоне остальных территорий Россия выглядит бодро. Больше, чем у нас, новые «Люди в черном» собрали только в Китае (45,5 млн долларов).

В ближайший уик-энд за лидерство среди новинок поборются два релиза со средним кассовым потенциалом — комедийный боевик «Али, рули!» и экшен «Анна». Поклонники арт-мейнстрима не должны пройти мимо новой работы Джима Джармуша «Мертвые не умирают».