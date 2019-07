Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в 2020 году и еще 12 новостей дня

Селеста О’Коннор и Логан Ким снимутся в новых «Охотниках за привидениями»

Подробности сюжета не раскрываются. Согласно источникам, в центре истории окажутся одинокая женщина и ее дети. Эти роли исполнят Кэрри Кун, Финн Вулфард и Маккенна Грейс. Звезды оригинальной картины Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Энни Поттс и Сигурни Уивер вернутся в новом фильме в знакомых ролях. Джейсон Райтман занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Джереми Гарелик напишет и поставит ремейк комедии «Уж кто бы говорил»

Оригинал 1989 года рассказывает о матери-одиночке Молли, которая по пути в роддом знакомится с сердобольным таксистом Джеймсом. Тот становится другом молодой мамы и сиделкой для малыша Мики. При этом у Мики еще до рождения прорезался внутренний голос: он все видит и понимает, просто еще не умеет говорить вслух. Но сам с собой он разговаривает голосом Брюса Уиллиса.

Источник: Deadline

Спин-офф «Большого Лебовски» Jesus Rolls выйдет в начале 2020 года

В центре сюжета — троица изгоев, чье спонтанное и неразумное поведение снова и снова приводит их к неприятностям, даже когда они пытаются помогать другим. Однажды они сталкиваются с опасным парикмахером и отправляются в бега. Джон Туртурро поставил картину и вернется в спин-оффе в роли Хесуса.

Источник: The Wrap

Слух: Дэвид Гордон Грин поставит сразу два сиквела «Хэллоуина»

Согласно источникам, режиссер перезапуска планирует вернуться и поставить продолжение хоррора. При этом Грин снимет два сиквела одновременно, и оба фильма выйдут в октябре 2020 года. Подтверждение или опровержение слуха пока не поступало.

Источник: Bloody Disgusting

Видео со съемок фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Том Холланд опубликовал в Instagram ролик, где он тренируется для прыжков по столбикам в сцене нападения водяного Элементаля в Венеции.

Сара Полсон появится в новом сезона «Американской истории ужасов» в ограниченной роли

Актриса играла важную роль во всех прошлых сезонах сериала-антологии, но в девятом она ограничится небольшим камео. Согласно источникам, это связано с занятостью Полсон на съемках другого проекта Райана Мёрфи — «Сестра Рэтчед». Темой нового сезона «Американской истории ужасов», получившего подзаголовок «1984», станут слэшеры и прочие хорроры 1980-х. В остальном о сюжете ничего не известно.

Источник: Variety

Дэвид Эйр спродюсирует сериал-антологию «Особо тяжкие преступления» (Major Crimes)

Проект расскажет о самых опасных и рискованных преступлениях в криминальной истории Лос-Анджелеса. Каждый сезон будет построен вокруг конкретного преступления и в подробностях покажет все связанное с ним. Кристиан Гьюдгэст поставит несколько эпизодов сериала. Ожидается, что Эйр также займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Лулу Ван поставит фантастическую картину «Дети нового мира» (Children Of The New World)

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что сценарий основан на одноименном сборнике рассказов Александра Вайнштейна. По словам Ван, в новом фильме она планирует дальше исследовать внутрисемейные отношения.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Джуди»

«Джуди» — история последних концертов голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда «Волшебника страны Оз» готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.

Ник Сантора разработает для стрим-сервиса Quibi ремейк «Беглеца»

Героем новой версии выступит Майк Руссо — заботливый отец и любящий муж, который оказывается в центре взрыва в лос-анджелесском метро. Из-за неразберихи его обвиняют в теракте, и теперь Майк должен доказать собственную невиновность, пока по его следам идет знаменитый детектив.

Источник: Deadline

Бри Ларсон снялась в образе джедая в парке аттракционов по «Звездным войнам»

Amazon заказал производство комедийного сериала Трэйси Оливер

Безымянный проект расскажет о четырех женщинах, которые пытаются достичь мечты, попутно разбираясь с бытовыми проблемами, личными отношениями и сексом. Оливер написала сценарий сериала.

Источник: Deadline

Мэрилин Мэнсон снимется в сериале «Противостояние»

«Мы с Шутером Дженнингсом записали кавер песни „The End“ от The Doors для мини-сериала „Противостояние“ по Стивену Кингу, — рассказал музыкант в интервью. — Я к тому же в нем снимаюсь».

Кого именно играет Мэнсон — неизвестно.

Источник: Revolver

