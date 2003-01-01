«Джокер» Тодда Филлипса не будет связан с комиксами

Сегодня, 11:20Обсудить0

«Люди придут в ярость», — считает режиссер «Джокера» Тодд Филлипс. По его словам, при работе над картиной о происхождении знаменитого злодея они со Скоттом Сильвером специально не стали брать за основу существующие комиксы и вместо этого решили рассказать собственную историю.

«Мы не следовали каким-либо сюжетам из комиксов, отчего люди придут в ярость, — говорит Филлипс. — Мы просто написали собственную версию того, откуда мог взяться парень вроде Джокера. Вот что меня интересовало. Мы даже делаем не историю Джокера, но историю превращения в Джокера. Это фильм о человеке».

«Джокер» — история Артура Флека, забитого и тихого обитателя Готэма, на которого никто не обращает внимания. Он ухаживает за больной мамой, которая с детства учила его «смотреть на мир с улыбкой», и мечтает о карьере комика. Только вместо славы и признания его ждут насмешки, побои и безразличие окружающего мира, особенно со стороны Томаса Уэйна, самого богатого человека города, на которого всю жизнь работала его мать. Со временем психика Артура не выдерживает, и он совершает поступок, который в итоге приведет его к новой роли — роли Джокера.

Главную роль в «Джокере» исполнил Хоакин Феникс, и Филлипс признался, что они не видели других актеров в образе Артура. Проблема была только в том, согласится ли сам Феникс. Актер долгое время присматривался к проекту, но в итоге принял предложение режиссера.

«Мне кажется, он великий актер, — продолжает Филлипс. — Во время работы над сценарием у нас над компьютером висело его фото. Мы постоянно думали: „Господи, только представь, если Хоакин реально согласится“».

Источник: Empire

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