Джима Керри поместили в «Сияние» Стэнли Кубрика

Авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face с помощью технологии Deepfake заменили Джека Николсона на Джима Керри в одной из сцен триллера Стэнли Кубрика «Сияние». Метод замены лиц очень органично вписал Керри в черты Николсона, из-за чего порой сложно отличить одного актера от другого.

До этого Ctrl Shift Face таким же образом вставили Билла Мюррэя в другой фильм Кубрика — «Цельнометаллическую оболочку».

Deepfake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. Deepfake также может быть использована для создания поддельных новостей.

«Сияние» — экранизация одноименного романа Стивена Кинга и один из самых известных фильмов Кубрика. 7 ноября в российских кинотеатрах появится триллер «Доктор Сон», который станет продолжением книги Кинга и картины Кубрика.