Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Согласно информации стрим-сервиса Netflix, третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд по просмотрам за первые четыре дня. С момента премьеры 4 июля проект посмотрели 40,7 миллиона подписчиков. «Больше, чем любой другой фильм или сериал за первые четыре дня», — сообщает Twitter-аккаунт Netflix. При этом 18,2 миллиона пользователей стрим-сервиса уже посмотрели сезон целиком.

Netflix тщательно скрывает данные по просмотрам. Даже компания Nielsen, специализирующаяся на маркетинговых измерениях, не может предоставить точные показатели. Например, после выхода второго сезона «Очень странных дел» она постановила, что в первые три дня сериал посмотрели в среднем 8,8 миллиона человек. Стрим-сервис, в свою очередь, считает эти данные неверными, так как Nielsen не учитывает просмотры на всех устройствах и за пределами Штатов.

Сам Netflix использует необычную систему для подсчета просмотров. Один просмотр учитывается, если хотя бы один эпизод сериала (или целого фильма) был просмотрен на 70%. Так что данные Netflix можно считать как минимум примерными. Также не уточняется, какой процент пользователей сервиса досматривает сериалы и фильмы до конца.

Подробнее третий сезон «Очень странных дел» КиноПоиск разобрал в материале «Русский след в „Очень странных делах“: Что мы увидели в 3-м сезоне».