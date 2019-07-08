Стартовали съемки шпионского триллера «355» с Джессикой Честейн

Джессика Честейн объявила в Instagram о начале съемочного процесса шпионского боевика «355», где она исполнит одну из главных ролей. Актриса опубликовала ролик, где встречается с режиссером фильма Саймоном Кинбергом в Париже. Они вместе едут в машине, и Честейн рассказывает: «Мы с Саймоном снимали „Людей Икс“, и у меня была идея сделать боевик с женским составом. Я позвонила всем актрисам, и теперь мы студия. Этот фильм принадлежит всем, и вот мы его делаем».

После этого под песню «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» группы ABBA следует нарезка с читки сценария и тренировок актрис в рукопашном бою и стрельбе. Вместе с Честейн в «355» снимаются Лупита Нионго, Пенелопа Крус, Дайан Крюгер, Фань Бинбин, Себастиан Стэн и и Эдгар Рамирес.

«355» — позывной первой женщины-шпиона, действовавшей на стороне колоний во времена американской революции, но фильм никак не связан с событиями 1775—1783 годов. Лента расскажет о группе из пяти женщин, которые вынуждены перебороть взаимную неприязнь и недоверие и использовать все свои существенные навыки и знания, чтобы остановить глобальную тайную организацию.

На данный момент неизвестно, когда фильм появится в кинотеатрах.

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