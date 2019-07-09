Райан Рейнольдс снимется с Дуэйном Джонсоном в экшен-комедии «Красное уведомление»

Сегодня, 09:28Обсудить0

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс присоединился к Дуэйну Джонсону и Галь Гадот в комедийном боевике «Красное уведомление». Джонсон исполнит в фильме главную роль, а Гадот сыграет загадочную представительницу мира искусства. Роусон Маршалл Тёрбер поставит картину.

Подробности сюжета не раскрываются, но источники называют картину «комедийным боевиком с элементами остросюжетного фильма об ограблении». Джонсон сыграет агента Интерпола, который пытается выследить и арестовать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства на планете.

«Красное уведомление» появилось на рынке в начале января и моментально вызвало студийный интерес. Между Legendary, New Line, Paramount, Sony и Universal разгорелась нешуточная борьба. Последней студии в итоге и достались права. В результате аукциона возможная зарплата Джонсона за участие в фильме может составить 25 млн долларов.

Universal уже назначила дату релиза картины на 12 июня 2020 года, но на последней встрече в прошлом месяце Тёрберу показалось, что студия не уверена в проекте. Режиссер обратился с предложением к Netflix. Стриминг-гигант моментально согласился на все условия (включая бюджет в районе 130 млн долларов) и назначил начало съемок на январь 2020 год.

Сейчас Рейнольдс занят на съемках фильма Шона Леви «Свободный». В ближайшее время зрители смогут увидеть актера в боевике Netflix 6 Underground и экшен-комедии «Телохранитель жены киллера».

Источник: Deadline

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