Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернутся в девятом «Форсаже»

Сегодня, 08:30Обсудить0

Вин Дизель опубликовал в Instagram очередное видео со съемочной площадки «Форсажа 9». В ролике он раскрыл, что Хелен Миррен и Шарлиз Терон, присоединившиеся к экшен-франшизе в восьмом фильме, вернутся в новой части в знакомых ролях. Дизель также подтвердил, что в съемках картины принимает участие Джон Сина, чью фамилию актер произнес неправильно — Сенна, — поправив себя в подписи к посту.

Кого сыграет Сина, на данный момент неизвестно. В «Форсаже 8» Терон появилась в образе кибертеррориста Сайфер, которая заставила Доминика работать на себя и пойти против семьи. Миррен исполнила роль Магдалены Шоу, матери Декарда (Джейсон Стэйтем) и Оуэна (Люк Эванс). Миррен вернется в роли Магдалены в спин-оффе «Хоббс и Шоу».

Джастин Лин, постановщик четырех фильмов франшизы, после непродолжительного перерыва вернулся к серии и занимает режиссерское кресло картины.

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается.

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